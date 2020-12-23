اكتشاف سلالة مخيفة من كورونا بجنوب أفريقيا

أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد 19" مقلقة للغاية وتنتشر بسرعة كبيرة.





وفي مؤتمر صحفي، قال هانكوك إن المزيد من المناطق في إنجلترا ستخضع لأعلى مستوى من قيود فيروس كورونا في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور.





وأضاف أنه اعتبارا من 26 ديسمبر، ستنضم مناطق كبيرة في جنوب إنجلترا إلى لندن والمناطق المجاورة ضمن المستوى الرابع من الإجراءات مع قيود مماثلة لتلك المفروضة في الإغلاق.





وأعلن عن تسجيل حالتي اصابة بسلالة جديدة لفيروس كورونا، مؤكدا أن الأمر مثير للقلق بشكل كبير.





وأضاف أن الحالتين المصابتين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا كانتا على اختلاط بمصابين آخرين أتوا من جنوب أفريقيا.





وقررت بريطانيا تقييد حركة السفر مع جنوب أفريقيا للحد من انتشار سلالة جديدة مكتشفة حديثًا لفيروس كورونا.



