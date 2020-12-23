كانت في الإسكندرية.. حقيقة اختفاء فتاة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لرجالها في محافظة القليوبية، من أحد المواطنين ، بغياب نجلته ، طالبة ، 17 سنة ، عقب خروجها من المنزل وتركها لهاتفها المحمول ومتعلقاتها به، وعدم عودتها ، وتداول عدد من المنشورات بتغيبها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".







