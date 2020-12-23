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حوادث

كانت في الإسكندرية.. حقيقة اختفاء فتاة بالقليوبية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:58 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لرجالها في محافظة القليوبية، من أحد المواطنين، بغياب نجلته، طالبة، 17 سنة، عقب خروجها من المنزل وتركها لهاتفها المحمول ومتعلقاتها به، وعدم عودتها، وتداول عدد من المنشورات بتغيبها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".


وأوضحت أنه أثناء السير فى إجراءات البحث عن المتغيبة؛ حضر المبلغ وبرفقته نجلته المذكورة، وقرر عودتها إلى مسكنها، وأفاد بقيامها بالتوجه إلى مدينة الإسكندرية؛ إثر إصابتها بحالة نفسية سيئة، وصدمة عصبية، عقب وفاة جدتها، وإقامتها لدى إحدى الأسر بالإسكندرية طوال فترة تغيبها، نافيًا تعرضها لأى مكروه، واتخذت الإجراءات القانونية.
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