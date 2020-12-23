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ديني

وزير الأوقاف السوداني يكشف لـ صدى البلد دور مصر الإيجابي في دعم الثورة السودانية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:50 م
وزير الأوقاف السوداني
وزير الأوقاف السوداني
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السوداني إن أكثر ما لفت نظري في تصريحات الدولة المصرية عن الثورة السودانية، أنها كانت مع خيارات الشعب السوداني وأن ما يحدث شأن داخلي، فهذا التصريح كان ملهم ودافع بالنسبة لنا، لأن خوف الثوار يأتي دائما من المجتمع الخارجي ، خاصة دول الجوار.

وأضاف مفرح في تصريح لـ " صدى البلد "  أن الحكومة المصرية كان دورها إيجابيا والتزموا بقيم وأخلاقيات القانون الدولي، وأعطوا الدفعة المعنوية لنا بتاكيدهم على الوقوف مع اختيارات الشعب السوداني.

وأوضح مفرح أن الحكومة السودانية انتهجت سياسة الانفتاح على العالم الخارجي، والحركة الإٍسلامية بالسودان التابعة لجماعة الإخوان حاولت أن تؤدلج الخطاب الإسلامي، وبسبب ممارستها السيئة حصلت عملية إنغلاق للسودان والحكومة السودانية، وأصبح لا يوجد تعامل مع العديد من الدول، لأن السودان أصبح في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
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