رسالة عاجلة من بشار الأسد إلى الرئيس الجزائري

بعث الرئيس السوري بشار الأسد برسالة تهنئة الي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن تحسن أحوال صحته بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وقال الأسد في رسالته ل تبون : لقد تلقينا ببالغ السرور نبأ تعافيكم من وباء كورونا، وبهذه المناسبة نرسل لكم أحرّ التهاني القلبية، راجين من الله تعالى أن يمن عليكم بتمام الصحة والعافية، وأن يبعد عنكم وعن الجزائر الشقيقة كل مكروه وأذى " وفق ماذكرت صحيفة النهار الجزائرية .





وختم الرئيس السوري رسالته للرئيس الجزائري قائلا : لكم مني الأخ الرئيس أسمى آيات المودة والتقدير.





وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد قال في أول تعليق رسمي له منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من شهرين، إنه طلب تكليف سلطة الانتخابات باستكمال صياغة قانون الانتخابات في أقرب وقت.





وأضاف تبون في تصريحات صحفية نقلتها شبكة "النهار" الجزائرية في وقت سابق : "أنا في طريقي للتعافي من كورونا، وأتمنى أن أكون بينكم قريبا".





وتابع: "حالات كورونا في الجزائر تتراجع والشكر لكل من ساهم في ذلك، والوضع في الاقتصادي في البلاد يسير بشكل جيد".



