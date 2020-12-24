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اقتصاد

رئيس "التمثيل التجاري": 750 مليون جنيه تكلفة جناح مصر بمعرض إكسبو دبي 2020

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال رئيس جهاز التمثيل التجاري الدكتور أحمد مغاوري، إن تكلفة إنشاء الجناح المصري بمعرض "إكسبو دبي 2020" والمزمع عقده في أكتوبر 2021 المقبل، بلغت 750 مليون جنيه.

وأضاف مغاوري - خلال اجتماع المجلس التصديري للكيماويات اليوم الأربعاء - أن الجناح يقع بمنطقة الفرص بجوار جناح دولة الإمارات، وهو ما يعكس أهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص لما تتميز به من الخبرات، لافتا إلى أن المشاركة في المعارض سيكون لها آثار اقتصادية كبيرة. 

وأوضح أنه تم تغيير التصميمات الخاصة بالمعرض لتتلاءم مع رؤية مصر الحالية والمستقبلية في منظومة التكامل العالمي، وهي أن مصر دولة ليست لها منظور أحادي، بل تقوم فلسفتها على الحضارة والتاريخ، أساسها الإنسان المصري الذ يقامت شخصيته ببناء الحاضر.

وأضاف أنه تم الانتهاء من حصر الفاعليات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي سيضمها المعرض وجاري حاليا حصر فاعليات التي ستقدمها وزارتي "النقل" والأوقاف".

وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أن الجناح المصري سيشمل فاعليات داخل الجناح وخارجه، وستضم الفاعليات الاقتصادية عقد ندوات للتعريف بمصر كواجهة استثمارية بما تضمه من مدن ذكية ومناطق صناعية، بالإضافة إلى المشاريع القومية التي تقوم بها كالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إلى جانب اللقاءات الثنائية بين الحكومة ورجال الأعمال المصريين ونظائرهم من مختلف دول العالم، موضحا أن الجناح يستهدف عقد من ألف إلى 5 آلاف لقاء.

وأضاف أن اللقاءات ستلقي الضوء على المبادرات التي قامت بها مصر في مختلف مناحي التنمية والتي تضم المرأة والصحة وذوي الهمم، كما ستكون فرصة للتنسيق الاقتصادي والتجاري مع الدول العربية والإفريقية، مشيرا إلى أن المحور الثقافي سيضم صالونا ثقافيا وحلقات نقاشية، بالإضافة أن المحور السياحي سيضم ندوات ومعرض مستنسخات، لافتا إلى أنه تم اقتراح عمل مركب فرعوني يجوب أنحاء "اكسبو سيتي" للترويج للسياحة المصرية.

وقال: "نسعى بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وشركة مصر للطيران على جذب مليون سائح لمصر في النصف الثاني من المعرض، والذي يمتد حتى نهاية العام بمتوسط عائد يبلغ نحو 4 ملايين جنيه".
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