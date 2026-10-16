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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: الاتحاد الأوروبي والناتو وراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
البهى عمرو

قال حسام البقيعي خبير العلاقات الدولية، إن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو» هما من يقفان عائقًا أمام التوصل إلى تسوية للحرب الروسية الأوكرانية وليس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موضحًا أن أوروبا لا تريد أن تحقق روسيا انتصارًا في هذه الحرب أو أن تتوقف الحرب في الوقت الحالي في ظل الانتصارات التي تحققها روسيا على الأرض مؤخرًا.

وأضاف البقيعي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا أصبحت على قناعة بأنها تحارب حلف الناتو وليس أوكرانيا فقط كما تأكدت بعد فشل جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنها لن تحقق أهدافها بالوسائل السلمية، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني والأوروبي أصبح لديهما نوع من الرغبة في استمرار الحرب لاستنزاف القدرات الروسية ومنع روسيا من تحقيق انتصارات في المرحلة الحالية.

وأوضح خبير العلاقات الدولية أن هناك تحولًا مهمًا في الموقف الأوكراني، حيث لم تعد أوكرانيا دولة تواجه عدوًا خارجيًا كما كان يُشاع من قبل، بل تحولت إلى أداة لتنفيذ الرغبات الأوروبية، لافتًا إلى وجود متغيرات استراتيجية مهمة شهدتها أطراف الحرب المختلفة سواء روسيا أو الولايات المتحدة أو أوروبا.

وأشار «البقيعي» إلى أن شهر أغسطس الماضي شهد حدثًا مهمًا تمثل في زيارة مدير الاستخبارات الأمريكية إلى موسكو ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرًا أن هذه الزيارة وهي الأولى من نوعها منذ عام 2022 تمثل عودة «الدولة العميقة» لإدارة ملف الحرب الأوكرانية، موضحًا أن جهاز الاستخبارات الأمريكية يمثل قمة الدولة العميقة.

الاتحاد الأوروبي الناتو الحرب الروسية الأوكرانية زيلينسكي موسكو الرئيس الروسي

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