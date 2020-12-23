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تعليم

حقوق عين شمس : الدراسة أونلاين حتى نهاية الترم الأول ..بدءا من الاثنين المقبل

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:32 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث  التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس.

وأوضح ناجي، لـ "صدى البلد"، أن الدراسة تتم بالشكل المباشر بنسبة 60% والتعليم الإلكتروني 40%، لافتا إلى أنه يتابع باستمرار سير العملية التعليمية ومدى الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجامعة .

كما قرر عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس  نظرا قرب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020/2021، موضحا أنه لإتاحة فرصة للطلاب للاستعداد للامتحانات فإن آخر موعد للمحاضرات يوم 31 ديسمبر علمًا بأن المحاضرات  في الفترة من ٢٧ ديسمبر حتي ٣١ ديسمبر ستكون اونلاين.

وأكد أن الكمامة إجبارية بالكلية، مع إجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول الكلية، وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات إلى نصف السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الأيام المقررة للحضور .

وفي سياق آخر أجريت اليوم انتخابات رئيس ونائب رئيس اتحادات الكليات بجامعة عين شمس وذلك تحت رعاية ا.د. محمود المتيني رئيس الجامعة و ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية.

حيث أكد ا.د. عبد الفتاح سعود التزام الجامعة بجميع الإجراءات القانونية والاحترازية و تقديم الكليات المختلفة لنموذج متميز لانتخابات الاتحادات الطلابية فى جميع مراحل الانتخابات بدءا من تقديم الطلاب لاستمارات الترشح وصولًا ليوم إنتخاب رؤساء ونواب رؤساء اتحادات الكليات. 

وغدا جامعة عين شمس فى انتظار ميلاد إتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعى الحالى وذلك فى اطار  دور جامعة عين شمس فى إعداد وتقديم كوادر طلابية جديدة مؤهلة للعمل المجتمعى ودفع عجلة التنمية لوطننا الحبيب. 
وقد أعلنت اليوم الكليات عن رؤساء ونواب رؤساء الاتحادات الطلابية للعام الجامعى الحالى.  
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