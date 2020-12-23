القصة الكاملة لـ إصابة وزير التربية والتعليم الأسبق وأسرته بـ كورونا

أعلن جمال العربي وزير التربية والتعليم الاسبق ، لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تفاصيل اكتشافه لـ إصابته بفيروس كورونا المستجد.





حيث كتب جمال العربي :

فجر الاربعاء الماضى وفى حدود الساعة ٢ قبل الفجر احسست ببرودة شديدة فى جسدي ، وصلت الى الرعشه برغم انى كنت واخد ٢ بانادول كمسكن قبلها لألم فى ظهرى ، وقمت على الفور أخذت بروفين وشربت "حاجة دافية وتغطيت بالبطاطين" حتى هدأ جسدى من الرعشة ، وقست الحرارة وجدتها ٣٦.٦ .





وأضاف قائلا : فى الصباح عاودنى الاحساس بالبرودة مع ارتفاع درجة الحرارة ٣٨.٢ بسرعة عملت اللازم واخدت علاج ، ولان الوقت كان مبكرا ولم اجد اطباء فى بنها توجهت الى المركز الطبى العالمي ، وعلى الفور استقبلونى واخذوا عينة دم للتحليل ، ثم اشعة مقطعية بعدها كشف بالسماعة لنخرج بنتيجة " انت معندكش حاجة الحرارة مظبوطة والرئتين سليمتين ولا يوجد بلغم ولا كحة ، ده شوية برد فى عضلات الظهر واستمر على العلاجات اللى انت بتاخدها".





واستكمل وزير التعليم الاسبق تصريحاته قائلا : اخذت اسرد للدكتور ان عضلات جسمى تؤلمنى بشدة وان آلامها لا تطاق ، وان الرعشة كانت اكبر من كل حدود الاحتمال ، واننى اتوقع انها كورونا فاخبرونى انه لاشئ على الاطلاق واننى محتاج اشوف طبيب مخ واعصاب لانهم بيتوقعوا ان المشكلة فى الفقرات هى التى تسبب الالم الذى اشعر به .





وأضاف : عدت الى بيتى وانا سعيد لانى ماعنديش كورونا ، وامضيت الاربعاء والخميس ترتفع الحرارة احيانا وتعود للطبيعي احيانا اخرى ، حتى فجر الجمعة كانت الحرارة طبيعية واستمرت حتى الان والحمد لله لا تزيد عن ٣٧ بل انها كثيرا ٣٦.١ ، فتصرفت بطبيعية ودون حيطة حتى جاء يوم السبت تأكدت ان الحرارة اصبحت طبيعية فقلت اخرج للصلاة اثناء خروجى امسكت زجاجة العطر لأتعطر فاذا بي لا اشم اى رائحة ، وهنا اتصلت بأحد الاطباء ووصفت له الحالة وموضوع فقدان الشم ، فأخبرنى انها كدة تبقى كورورنا !





وقال : بعد قليل شكت زوجتى من تكرار الكحة ، يعدها اتصل عمر نجلي من الجامعة واخبرنى ان عنده سخونة ورعشة ، وبالعرض على احد الاطباء الذي طلب تحاليل ومسحة لكل الاسرة ، فتبين انها كلها ايجابى لنا جميعا .





وأكد قائلا : قمت بعمل اشعة مقطعية جديدة لكل منا الحمد لله الوضع مطمئن بعد ان دفعت ثمن الخطأ فى التشخيص ، فلو انى اعرف انه كورونا لكنت اشد احتياطا ولم تصب زوجتى وابني ، ولولا فقدان حاسة الشم لكنت ذهبت الى المسجد ونقلت العدوى الى المصلين ، فمن يتحمل نتيجة هذا الخطأ الذى لولا عناية الله لكانت كارثة



