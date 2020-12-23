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تعليم

القصة الكاملة لـ إصابة وزير التربية والتعليم الأسبق وأسرته بـ كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:03 م
جمال العربي
جمال العربي
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ياســـمين بدوي
أعلن جمال العربي وزير التربية والتعليم الاسبق  ، لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تفاصيل اكتشافه لـ إصابته بفيروس كورونا المستجد.

حيث كتب جمال العربي :
فجر الاربعاء الماضى وفى حدود الساعة ٢ قبل الفجر احسست ببرودة شديدة فى جسدي ، وصلت الى الرعشه برغم انى كنت واخد ٢ بانادول كمسكن قبلها لألم فى ظهرى ، وقمت على الفور أخذت بروفين وشربت "حاجة دافية وتغطيت بالبطاطين" حتى هدأ جسدى من الرعشة ، وقست الحرارة وجدتها ٣٦.٦ .

وأضاف قائلا : فى الصباح عاودنى الاحساس بالبرودة مع ارتفاع درجة الحرارة ٣٨.٢ بسرعة عملت اللازم واخدت علاج  ، ولان الوقت كان مبكرا ولم اجد اطباء فى بنها توجهت الى المركز الطبى العالمي ، وعلى الفور استقبلونى واخذوا عينة دم للتحليل ، ثم اشعة مقطعية بعدها كشف بالسماعة لنخرج بنتيجة " انت معندكش حاجة الحرارة مظبوطة والرئتين سليمتين ولا يوجد بلغم ولا كحة ، ده شوية برد فى عضلات الظهر واستمر على العلاجات اللى انت بتاخدها".

واستكمل وزير التعليم الاسبق تصريحاته قائلا : اخذت اسرد للدكتور ان عضلات جسمى تؤلمنى بشدة وان آلامها لا تطاق ، وان الرعشة كانت اكبر من كل حدود الاحتمال ، واننى اتوقع انها كورونا فاخبرونى انه لاشئ على الاطلاق واننى محتاج اشوف طبيب مخ واعصاب لانهم بيتوقعوا ان المشكلة فى الفقرات هى التى تسبب الالم الذى اشعر به .

وأضاف : عدت الى بيتى وانا سعيد لانى ماعنديش كورونا ، وامضيت الاربعاء والخميس ترتفع الحرارة احيانا وتعود للطبيعي احيانا اخرى ، حتى فجر الجمعة كانت الحرارة طبيعية واستمرت حتى الان والحمد لله لا تزيد عن ٣٧ بل انها كثيرا ٣٦.١ ، فتصرفت بطبيعية ودون حيطة حتى جاء يوم السبت تأكدت ان الحرارة اصبحت طبيعية فقلت اخرج للصلاة اثناء خروجى امسكت زجاجة العطر لأتعطر فاذا بي لا اشم  اى رائحة ، وهنا اتصلت بأحد الاطباء ووصفت له الحالة وموضوع فقدان الشم ، فأخبرنى انها كدة تبقى كورورنا  !

وقال : بعد قليل شكت زوجتى من تكرار الكحة ، يعدها اتصل عمر نجلي من الجامعة  واخبرنى ان عنده سخونة ورعشة ، وبالعرض على احد الاطباء الذي طلب تحاليل ومسحة لكل الاسرة ، فتبين انها كلها ايجابى لنا جميعا .

وأكد قائلا : قمت بعمل اشعة مقطعية جديدة لكل منا الحمد لله الوضع مطمئن بعد ان دفعت ثمن الخطأ فى التشخيص  ، فلو انى اعرف انه كورونا لكنت اشد احتياطا ولم تصب زوجتى وابني ، ولولا فقدان حاسة الشم لكنت ذهبت الى المسجد ونقلت العدوى الى المصلين ، فمن يتحمل نتيجة هذا الخطأ الذى لولا عناية الله لكانت كارثة

وأخيرا قال جمال العربي : اطمئنكم الحمد لله الحرارة لم ترتفع منذ يوم الجمعة ، وليس لدي اعراض اطلاقا ، وكذلك زوجتى وابنى عمر الذى انتظمت حرارته و اختفت عندهم الاعراض ايضا ، وقاكم الله شر كل سوء وحفظكم اهتموا بانفسكم وخذوا حذركم.
القصة الكاملة لـ إصابة وزير التربية والتعليم الأسبق وأسرته بـ كورونا
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