رئيس الكاف يهنئ مجاهد بالعام الجديد

أرسل كونستانت أوماري القائم بأعمال رئيس الاتحاد الأفريقي برقية تهنئة إلى المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بمناسبة اقتراب حلول العام الجديد 2021.





كما أعرب في تهنئته عن خالص أمنياته ان يشهد العام الجديد مزيدا من الكوادر الرياضية في العالم وأن يظل الجميع بصحة جيدة في ظل انتشار فيروس كورونا.

كان المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أكد ان تنسيقا يجرى حاليا مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الاتفاق على ما هو في مصلحة الكرة المصرية في المقام الأول.





وناشد مجاهد الجميع برفض محاولات السعي نحو إثارة أي بلبلة أو ملاسنات لن تفيد الكرة المصرية شيئا ، مؤكدا ثقته في تقدير الجهات صاحبة الشأن للموقف من جميع جوانبه.





وأسندت للجنة الثلاثية لاتحاد الكرة مهام الاشراف على لجنة المسابقات بعد تقديم مازن مرزوق استقالته من رئاستها إلى محمد الشواربي عضو اللجنة.





يأتي ذلك استنادا إلى سابق خبرات الشواربي نظرا لتقلده منصب مدير إدارة المسابقات فى الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف.





وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين لجنة ثلاثية لإدارة شؤون اتحاد الكرة وتوجيه الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني.





وأعلن الفيفا عن تعيين لجنة ثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجاهد وعضوية محمد الشواربي وأحمد عوض.