بعد أزمتها الصحية.. فيفي عبده في صورة مثيرة تحدث جدلا على انستجرام





وظهرت فيفي عبده، في الصورة بفستان خفيف وقصير، باللون الاصفر، لتثير تساؤلات كثيرين حول الوعكة الصحية التي تعرضت لها، لكن حقيقة الصورة المتداولة تعود إلى الصيف الماضي.





نشرت الفنانة فيفي عبده ، فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيه من غرفتها وتوجه رسالة تطمئن بها متابعيها على حالتها الصحية، وتستنكر الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول حالتها الصحية، التي روجت إلى وفاتها أيضًا. من جانب آخر،





يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا أنا بطمنكم عليا أنا بخير الحمد لله كلامي بيقولوا عليه ده كذب منهم لله وأكتفي بهذا القدر». وعلقت فيفي عبده ، على الفيديو قائلة: «





جاء ذلك بعدما ظهرت فيفي عبده، للمرة الأولى بطريقة مباشرة مع متابعيها وجمهورها، منذ تعرضها لـ وعكة صحية، والشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول وفاتها.





ونشرت فيفي عبده، على خاصية القصص عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، صورًا مستخدمة فيها مؤثرات، أظهرت وجهها بشكل كبير، لتداعب جمهورها، قائلةً «هي دي النفخة الكدابة».





وكانت شائعة وفاة الفنانة فيفي عبده، اجتاحت عددا من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تزامنًا مع انتشار أخبار مرضها، ما جعل البعض يستغلون تلك الأخبار للترويج لشائعات خاطئة حول وفاتها.





وخرجت فيفي عبده قبل ساعات قليلة في فيديو بنفسها لتتواصل مع متابعيها وتحدثهم قائلة «أشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا.. عاوزة أقولكم اي سوير أي لوف يو»، ليكون بذلك ردا قاطعًا على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا».





يأتي ذلك بعدما، أكدت فيفى عبده، أنها تتلقى العلاج منذ 6 أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها علي فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.





وأضافت فيفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى ، مع الإعلاميين وائل الإبراشى ونجوى إبراهيم، : "بقالى 6 أشهر بتعالج ومكنتش بقول، مكنتش بقدر أتحرك، ولا في سبب ولا أي حاجة، نازلة من السرير حاجة ضغطت على عصب رجلى وألمها فظيع جدا، لما بقيت كويسة كان لازم أطمن جمهورى، وأنا مش عيانة للدرجة دى، أنا بقعد وبتكلم وكل حاجة".

وردا على الإعلامية نجوى إبراهيم بقولها: "انتى اتحسدتى"، قالت فيفى عبده: "العين مذكورة في القرآن ومش لاقيالها حل، والخرزة الزرقاء بنسى ألبسها، والبيت مليان خرز أزرق".





وعلقت الإعلامية نجوى إبراهيم قائلة: "سألت دكتور ليه الأرزق؟، قال إن اللون الأزرق أول لون تتعرف عليه العين، ونجد بعض البلاد العربية مشهورين بالعين الزرقاء".





ومن جانبه علق الإعلامى وائل الإبراشى: "بختلف معاكم، واحنا بنحارب الشعوذة والدجل، والناس يجب أن تلجأ للقرآن".





وسبق ان نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام، كشفت من خلاله طبيعة الوعكة الصحية التي تمر بها.





وقالت "فيفي": "أنا مش في المستشفى زي ما فيه ناس كاتبين أنا عيانة وبتعالج في البيت، عشان ضهري، ماعنديش حاجة خطيرة الحمد لله".





وتابعت: "بس أنا محتاجة دعا الناس، وحرام كدة اللي هما كاتبينه ومطلعين عليا إشاعات كتيرة جدا، بس بطمنكم عليا وادعولي، ربنا يشفيني ويشفي كل مريض، وقعة وتزول إن شاء الله".





وكانت الفنانة فيفي عبده، أثارت قلق متابعيها بعد بثها مقطع فيديو، منذ أيام، تطلب فيه الدعاء من جمهورها، وأنها كانت تخفي مرضها خلال الفترة الماضية، وقبلها ظهرت بالحجاب في مقطع فيديو تؤكد من خلاله تعرضها لنزلة برد شديدة أدت لعدم قدرتها على الحركة.

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة للفنانة فيفي عبده، ظهرت فيها مع الفنانة هنا شيحة، والإعلامية بوسي شلبي، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها فيفي عبده.