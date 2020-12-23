بعد الإفراج عنهم.. نقيب صيادي البرلس يكشف كواليس احتجاز 7 مصريين في ليبيا

كشف محمد شرابي، نقيب صيادي مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، كواليس القبض على 7 صيادين واحتجازهم داخل السجون الليبية بتهمة الصيد في منطقة محظور الصيد فيها، غرب مدينة سرت بنحو 30 ميلًا بحريًا.





وقال "شرابي"، لـ"صدى البلد"، ألقت السلطات الليبية القبض على الصيادين، وجرى احتجازهم بأحد سجون مدينة سرت الليبية، لمدة 25 يومًا على ذمة القضية ثم جرى ترحيلهم عقب ذلك إلى أحد سجون مدينة بني غازي الليبية.





وأشار نقيب الصيادين بمركز البرلس، إلى أنه جرى الإفراج عن الصيادين المحتجزين مقابل دفع كفالة مالية قدرها 35 ألف دولار، مشيدًا بنجاح جهود القيادة السياسية المصرية في الإفراج عن الصيادين.





وتابع، سيقوم الصيادون المفرج عنهم باستلام المركب من مدينة سرت لنقله إلى ميناء مصراتة، عبر "قزق" لأنه منذ فترة طويلة في البحر، لافتًا إلى أن هذا المركب ليبي وليس مصريًا وأن هؤلاء الصيادين كانوا يعملون عليه فقط.





وذكر "شرابي"، أسماء الصيادين المفرج عنهم، وهم: جمعة محمد خليل، وجمال محمد عبد السلام عاشور، وعبد الجيد محمد على عطية، وحسن على محمد السماحي، وحسن محمد محمد عبد الرحمن، وحمادة حسن على، وأحمد رمضان حسن.