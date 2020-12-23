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أخبار البلد

بوسترات بيج رامي تزين صالات الركاب بمطار القاهرة قبل وصوله من أمريكا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:54 م
صورة من داخل صالة
صورة من داخل صالة الركاب بمطار القاهرة
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نورهان خفاجي
شهد مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، استعدادات خاصة، قبل ساعات من وصول البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي Big Ramy  العائد، ظهر غد الخميس، إلي أرض الوطن عقب حصوله علي المركز الأول في بطولة مستر أوليمبيا 2020 لكمال الأجسام التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لللاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي، علي تزيين مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، الذي سيشهد بعد ساعات احتفالية خاصة لاستقبال مستر أوليمبياد " بيج رامي"، فور وصوله علي متن رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك، وسط أجواء احتفالية أيضا من قبل الشركة الوطنية، وذلك بتعليق بانرات وبوسترات خاصة للبطل العالمي أثناء مشاركته البطولة. 

وتنظم الشركة، الراعية للبطل العالمى "بيج" رامى المتوج بلقب مستر أوليمبيا 2020، استقبالًا كبيرًا في مطار القاهرة، ظهر غدا فور لحظة وصول النجم المصرى، المشارك فى النسخة الأخيرة من البطولة الأشهر عالميًا.

ومن المنتظر أن يكون فى استقبال ممدوح السبيعى الشهير بـ "بيج رامى" فى المطار الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، وإسلام قرطام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الراعية للبطل العالمى، ورئيس اتحاد رياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، ونجوم فريق كوسكواد لتكريمه على الإنجاز التاريخى الذى تحقق للمرة الأولى فى تاريخ الرياضة المصرية.

وحرصت الشركة الراعية على ترتيب استقبال حافل يليق بالنجم الأسطورى واللقب الذى حصل عليه مؤخرًا، وستكون هناك أكثر من مفاجأة فى انتظاره، ومن المقرر أن يستقل "بيج" رامى فور خروجه من المطار أوتوبيسًا مكشوفًا لعمل جولة فى شوارع القاهرة من المطار وحتى مقر اقامته.

وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.

بوسترات بيج رامي تزين صالات الركاب بمطار القاهرة قبل وصوله من أمريكا
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