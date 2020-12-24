إعلامي لبناني: عرقلة تشكيل حكومة الحريري أدخلت البلاد في نفق مظلم

أكد الإعلامي اللبناني، طارق ابوزينب، أن عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية من جهة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل وحليفهم حزب الله أدخلت البلاد في نفق مجهول رغم الازمة الاقتصادية العميقة جدا التي تمر بها البلاد.





وأوضح الإعلامي اللبناني في تصريحات خاصة لـ صدي البلد ان عملية التأليف لا تزال موضع أخذ ورد بين الفرقاء السياسيين، وخاصة رئيس الجمهورية الذي يعمل على الطلب بالثلث المعطل وحقيبة العدل والداخلية ، مشيرا إلى أنه في حال عدم التوافق قريبًا سنشهد خلط الاوراق من جديد والعودة الى المشاورات حول توزيع الحقائب من نقطة الصفر .





وقال ابوزينب : وبقراءة سريعة بِما يحدث في المنطقة من معاقبه إيران ومليشياتها في المنطقة والعقوبات الأميركية الصارمة على طهران والتطورات السريعة للأحداث و انعكاسها على لبنان مع انتظار عدد من الملفات الدولية اعتقد ، قد يتم تأجيل ولادة الحكومة اللبنانية الى السنة القادمة 2021 وذلك بسبب الدور الذي يمارسة حزب الله في الخفاء مع حلفائه وعدم موافقته على الأسماء التي حملها الرئيس المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا، حيث يربط حزب الله ولادة الحكومة اللبنانية بملفات خارجية تتعلق بإيران ومفاوضات ترسيم الحدود البحرية اللبنانية .





والمح الي ان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري قد دق ناقوس الخطر وحذر من انهيار لبنان بوتيرة سريعة، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ قرارات صعبة وسريعة لوقف هذا التدهور.



