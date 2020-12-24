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أخبار العالم

أمريكا: لدينا معلومات موثوقة عن استهداف إيران العملية الانتخابية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:37 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وكالات الأمن الأمريكية أمس، الأربعاء، إن لديها "معلومات موثوقة للغاية" تفيد بأن "جهات فاعلة إلكترونية" إيرانية مسئولة عن تهديد الانتخابات الأمريكية.

وأضافت في بيان مشترك، أن المعلومات المتوافرة لديها تشير بشكل شبه مؤكد إلى إنشاء الإيرانيين، موقعًا على شبكة الإنترنت يتضمن تهديدات بالقتل تستهدف مسئولي الانتخابات الأمريكيين، بحسب وكالة "رويترز".

وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي في البيان أن الموقع هو "أعداء الشعب"، الذي ظهر بعد الانتخابات الأمريكية ولكنه يبدو الآن ساكنا.

وأشار إلى أن الموقع أظهر "نية إيرانية مستمرة لخلق انقسامات وانعدام الثقة في الولايات المتحدة وتقوض ثقة الجمهور في العملية الانتخابية الأمريكية".

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