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توك شو

جمعية ودايرة.. زوجة خالد الصاوي تكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:07 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عادل نصار
كشفت مي كريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، عن تفاصيل إصابتها بفيروس "كوفيد 19" المعروف إعلاميًّا بفيروس كورونا المستجد.

وعلقت زوجة الفنان خالد الصاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى" بالتليفزيون المصري، على الأمر، قائلةً "لن يصيبنا إلا ما كُتب لنا، وجمعية ودايرة"، لافتة إلى أنها لا تعرف سببًا واضحًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتابعت زوجة الفنان خالد الصاوي، "مش عارفة جالي منين، وكل المهرجانات الناس كانت ملتزمة جدا، ولكن إحنا بننزل شغل كل يوم، وأعمل بمجال الإعلانات"، متابعة "الأسبوع الماضي اشتغلت يومين ورا بعض وحسيت بكحة وقولت إنها إنفلونزا أو دور برد عادى، وقعدت أسبوع وعملت تحليل وطلع لسلبي".

وأضافت زوجة الفنان خالد الصاوي، "لكن اللى عرفته بعد كده إن المسحة بتكون نسبة دقتها من 60% إلى 70% وعملنا مجموعة تحاليل ولقينا الأمور مش متظبطة".

وعن احتمالية إصابة زوجها الفنان خالد الصاوي، أكدت الزوجة، أنه لم يكن متواجدًا في المنزل خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنه كان يعمل على تصوير عمل فني في محافظة الإسكندرية.

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