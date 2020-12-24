ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السياحة العالمية تعلن إنشاء أول مكتب إقليمي لها فى الرياض

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:34 ص
العاصمة السعودية
العاصمة السعودية الرياض
Advertisements
ميس رضا
أشاد وزير السياحة السعودي  أحمد بن عقيل الخطيب، بالمخرجات التي توصل إليها المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ 23 المنعقدة في المنامة، مؤكدًا أن المملكة تتطلع إلى أن تؤدي جهود المجلس الوزاري إلى تنفيذ التوصيات التي ستساعد على النهوض بالقطاع السياحي بحيث تصبح السياحة في العالم العربي قادرة على المنافسة العالمية.

وأكد على أهمية توحيد الإجراءات والبروتوكولات الصحية بين الدول العربية لتسهيل حركة السياحة وتعويض الوظائف التي خسرها القطاع السياحة بسبب الجائحة، إضافة إلى إطلاق برامج تدريبية لتنمية مهارات الكوادر البشرية وتطوير القدرات في المجالات السياحية.

وأوضح أن عام 2020 حمل الكثير من التحديات لقطاع السياحة في مختلف دول العالم، معبرًا عن تطلعاته أن تتمكن الدول العربية من تجاوز جائحة كورونا وأن يشهد القطاع التعافي المطلوب خاصة مع بدء إعطاء اللقاح على مستوى العالم.


ونوه وزير السياحة السعودي  بقرار منظمة السياحة العالمية بالإجماع إنشاء أول مكتب إقليمي لها في العالم في العاصمة الرياض، مؤكدا أن هذا المكتب سيكون داعما لخطط تطوير السياحة في المنطقة بشكل كامل، وسيكون له دور تطوير قدرات إقليم الشرق الأوسط والدول المجاورة من آسيا وأفريقيا.

وأكد أن المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين ساهمت بطرح مبادرات للتخفيف من آثار الجائحة ووضع استراتيجيات تسهم في تعافي القطاع واستعادة الوظائف التي تم فقدانها بسبب توقف حركة السياحة العالمية.

وأشار  وزير السياحة السعودي، إلى أن التعاون الفعال لتحقيق تعافي القطاع يجري من خلال التقارير والتوصيات التي تم إعدادها بالتعاون مع دول المجموعة وبدعم من المنظمات الدولية، لا سيما منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، ويأتي في هذا الإطار تأسيس مجموعة عمل السياحة بهدف تعزيز وتسهيل الحوار المستمر لضمان التنمية المستدامة والشاملة لقطاع السياحة. و تفعيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة التي ستساعد في استجابة القطاع.


وأفاد أن المملكة تبنت على الصعيد المحلي مبادرات حكومية لدعم القطاع وخاصة رواد الأعمال والعاملين السعوديين في قطاع السياحة، حيث تم دعم رواتبهم حتى لا تتأثر المنشآت السياحية بسبب الجائحة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دولة خليجية اقتصادها الأكثر مرونة على مستوى العالم

من السعودية.. 20 دولة تقدم روشتة لتعافي السياحة من تداعيات كورونا

الشيخة مى.. مرشحة البحرين لمنصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.. من هي؟؟

الشيخة مي خليفة تبدأ من مصر جولاتها لدعم ترشيحها لأمانة السياحة العالمية

وزير السياحة والآثار يشارك فى مناقشات استئناف الحركة عالميا

السياحة والآثار تنظم ندوة لممثلي الهيئات الإقليمية للتنشيط

ترشيحاتنا

1.5 مليون جنيه مكاسب الزمالك من انسحاب جازيللى التشادي

3 جنيهات ارتفاعا بأسعار جرام الذهب اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020

صراع البقاء.. معركة حتى الموت بين تمساح وفهد على ضفاف النهر.. شاهد

7 أيام جثتك في البحر يا حبيبي.. أسرة أخر ضحايا الهجرة غير الشرعية بالبحيرة: نفسنا ندفن ابننا

شوبير: أجريت 10 مسحات كورونا.. وعزلت نفسي

فيديوجراف.. ماذا قالت العرافة العمياء عن عام 2021؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص