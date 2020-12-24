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فن

نادين نسيب نجيم احتفالًا بعيد الميلاد: هللويا ولد المسيح

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:51 ص
صدى البلد
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القسم الميداني

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم فيديو للاحتفال بعيد الميلاد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

ويظهر في الفيديو أغنية للاحتفال بعيد الميلاد، وعلقت نادين نسيب نجيم على الفيديو قائلة: "ميلاد مجيد هللويا ولد المسيح".

 

وتنظم الكنائس الكاثوليكية، قداسا أو اثنين على حسب اختيار الإيبارشية كإجراء احترازي لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث بدأت كنائس كاثوليكية فى التجهيز للاحتفال بعيد الميلاد المجيد بقداسين، وليس قداسا واحدا كما هو المعتاد فى كل عام، بسبب مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، ومن ضمن الكنائس التى أعلنت قداسين كنيسة القديسة لوتيشا بأبو قير فى الإسكندرية، حيث أعلنت أن قداس عيد الميلاد سيكون 24 ديسمبر 7 مساء، وقداس آخر يوم الأربعاء 6 يناير للاحتفال بعيد الميلاد، وقداس يوم الخميس 31 ديسمبر للاحتفال برأس السنة 7 مساء.

 

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، صلاة قداس عيد الميلاد بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، أما كنيسة الروم الكاثوليك، فأعلنت عن إقامة قداسين لعيد الميلاد المجيد إحداهما صباح يوم 24 ديسمبر الجاري، والآخر مساء اليوم ذاته.

 

وتحتفل الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، يوم الخميس بعيد الميلاد، حيث يترأس القداس المطران كريكور اوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، في كنيسة القدّيسة تريزا الطفل يسوع للأرمن الكاثوليك.

 

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