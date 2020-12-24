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اقتصاد

التصديرى للكيماويات: 4.165 مليار دولار حجم صادرات القطاع فى 10 أشهر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:14 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية برئاسة خالد أبو المكارم عن وصول صادرات القطاع خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالى نحو 4 مليارات و165 مليون دولار، متوقعا أن يصل حجم الصادرات من الصناعات الكيماوية  بنهاية 2020 إلى أكثر من 5 مليارات دولار ليحتل بهذه المرتبة الثانية كأكبر ثانى مجلس من حيث حجم الصادرات.  
 
واستعرض المجلس فى بيان اليوم، تقريرا للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  كشف عن تراجع معدل النمو لإجمالى الصادرات المصرية بنسبة 4% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، حيث بلغ حجم الصادرات خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالى نحو 21.558 مليار دولار مقارنة بنحو 22.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه . 
 
ووفقا للتقرير فقد سجلت صادرات الصناعات الكيماويه تراجعا نسبته 11% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020 حيث تراجع إلى 4.163 مليار دولار مقارنة بنحو 4,673 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى . 
 
وقال إن منتجات البلاستيك واللدائن ومنتجات المطاط فى المرتبة الأولى بحجم صادرات بلغ 1.478مليار دولار وجاءت الأسمدة فى المرتبة الثانية بحجم صادرات بلغ 1.147 مليار دولار وجاء قطاع الكرتون والمنتجات الورقية فى المرتبة الثالثة حيث بلغ حجم الصادرات 408.65 مليون دولار، وجاءت المنتجات العضوية غبر الكيماوية فى المرتبة الرابعة، حيث بلغ حجم الصادرات 252.37 مليون دولار وجاءت المنظفات فى المرتبة الخامسة حيث بلغت حجم صادراتها نحو 183.91 مليون دولار . 
 
وجاءت تركيا فى المرتبة الأولى فى قائمة الدول المستوردة للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية، حيث بلغت حجم الصادرات المصرية إليها نحو 607.68 مليون دولار، وقفزت الهند لتأتى فى المرتبة الثانية بإجمالى صادرات تصل لنحو 270 مليون دولار وجاءت إيطاليا فى المرتبة الثالثة بحجم صادرات يصل إلى 224 مليون دولار، وجاءت فرنسا فى المرتبة الرابعة بحجم صادرات بلغ 213.5 مليون دولار وجاءت أمريكا فى المرتبة الخامسة بحجم صادرات يصل إلى 188.62 مليون دولار وجاءت السعودية فى المرتبة السادسة بحجم صادرات يصل إلى 186.6 مليون دولار.
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