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أخبار العالم

وزير الصحة الكويتي يتلقى لقاح كورونا.. صورة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:13 ص
وزير الصحة الكويتي
وزير الصحة الكويتي
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شريف سيد
تلقى وزير الصحة الكويتي، الدكتور باسل حمود الصباح، لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك في مركز الكويت للتطعيم. 

ودعا الوزير الكويتي الجميع للتسجيل للحصول على اللقاح، حيث كتب على تويتر: "نحث الجميع على التسجيل للتطعيم". 

وأعلن رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الكويت، اليوم الخميس. 

وأكد رئيس الوزراء الكويتي على أن لقاح كورونا الذي انتجته شركة فايزر آمن ومعتمد من الجهات العلمية. 

فيما دعا إلى الحفاظ على الإجراءات الإحترازية، ومراعاة الإجراءات الصحية اللازمة، للعبور من أزمة وباء كورونا المستجد. 

وكشفت صحيفة الأنباء الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة في  عن موعد وصول  الشحنة الثانية من لقاح كورونا والتي تبلغ 450 ألف جرعة خلال الربع الأول من 2021.

واوضحت الصحيفة أن الشحنة الثانية من لقاح كورونا تكفي لتطعيم 225  ألف مواطن ومقيم، من انتاج شركة فايزر - بيونتيك وشركات أخرى بعد اطلاع السلطات الصحية على نتائج أبحاثها. 

وأعلنت الصحيفة أن حملة التطعيم تستمر لمدة عام كامل لتطعيم جميع المسجلين الراغبين في أخذ اللقاح من المواطنين والمقيمين، حيث سيتوالى وصول الجرعات بشكل شبه شهري، وتعهدت الحكومة بتقديم اللقاح مجانا لجميع المسجلين الراغبين في أخذه من المواطنين والمقيمين.

ومن المقرر أن يتم   تقديم اللقاح وفق 4 فئات، تشمل الأولى مقدمي الرعاية الصحية من العاملين في الصفوف الأمامية، وكبار السن ممن تزيد أعمارهم على 65 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة، على أن تتم تغطية الفئات الأخرى تباعا عند وصول الشحنات تدريجيا.
وزير الصحة الكويتي يتلقى لقاح كورونا.. صورة
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