السفير السوداني بالقاهرة: جميع الأبواب مفتوحة أمامي في مصر.. ولم أطرق بابًا إلا وجدته مفتوحا

دعا محمد إلياس محمد سفير دولة السودان الشقيقة بالقاهرة على شرف حضور وزير الأوقاف السوداني الشيخ نصر الدين مفرح ونظيره المصري الدكتور محمد مختار جمعة خلال عشاء عمل كانت هناك حلقة نقاشية على مستوى عال عن عمق العلاقات المصرية السودانية.





وقد أجمع الحاضرون على أن المناخ ذهبي ، والوقت مناسب ، والظروف مواتية لمد كل جسور التواصل بين البلدين الشقيقين ، في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بينهما.





وقد أكد السفير السوداني على أن جميع الأبواب مفتوحة أمامه بالقاهرة ، وأنه لم يطرق بابًا إلا وجده مفتوحًا ومرحبًا ، بما يدعم تعميق أطر التعاون بين البلدين الشقيقين ، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الأوقاف المصرية لدعم هذه العلاقات ، والتي جاءت هذه الدورة التدريبية المشتركة بين نخبة من أئمة البلدين الشقيقين ثمرة من ثمارها ، في ظل دعم لا محدود من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين لكل ما يقوي هذه الروابط بين الشعبين الشقيقين.





وقد شارك في اللقاء كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام ، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية، والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ، والدكتور سيد فليفل رئيس معهد الدراسات الأفريقية السابق ورئيس لجنة الدراسات الأفريقية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتورة أماني الطويل ، وحضره من الجانب السوداني وزير الشئون الدينية والأوقاف الشيخ نصر الدين مفرح ، و الدكتور عبد الرحيم آدم رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، والسفير محمد إلياس سفير السودان بالقاهرة ، والسيد خالد الشيخ نائب السفير السوداني بالقاهرة والمستشار الثقافي بسفارة السودان بالقاهرة ، في جو من المودة والحوار الهادف البناء المستنير.





فى سياق أخر.. أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية بلغت (1,674,380,155) جنيهًا خلال عام 2020م، وهو أعلى عائد سنوي في تاريخ هيئة الأوقاف المصرية منذ إنشائها ، بزيادة قدرها (174,217,764) مليون جنيه عن العام الماضي 2019م ، بنسبة نمو تقدر بنحو 11,61% ، رغم تداعيات فيروس كورونا.





يذكر أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أداءً متميزًا في النصف الأول من العام المالي الحالي ، حيث حققت نموًا فاق التوقعات بزيادة أكثر من 20% في الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020 / 2021م.





كما يفتتح وزير الأوقاف المصري د. محمد مختار جمعة ونظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح اليوم الخميس ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٠ م المعسكر التثقيفي المشترك للأئمة المصريين والسودانيين بالإسكندرية، وذلك بمعسكر أبي بكر الصديق التابع لوزارة الأوقاف المصرية بمدينة الإسكندرية.



ويشارك في المعسكر عدد من الطلاب الإندونيسيين والطلاب النيجيريين المسجلين على منحة دراسية من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.





كما سيقوم الوفد السوداني برفقة وزير الأوقاف بزيارة لمكتبة الإسكندرية باعتبارها أحد أهم معالم الثقافة العالمية قديمًا وحديثًا.



