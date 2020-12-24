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محافظات

يخدم 4.5 مليون مواطن.. افتتاح مركز خدمة المواطنين بشبرا الخيمة.. صور

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:26 م
افتتاح مركز خدمة
افتتاح مركز خدمة المواطنين بشبرا الخيمة
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إبراهيم الهوارى
افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، مركز خدمة المواطنين المطور بشبرا الخيمة.




وقال الوزير إن المركز الذى تم تطويره تحديثه وتطويره مؤخرا ياتى في إطار خطة الدولة لتطوير جميع مكاتب التموين الكائنة بالمحافظات وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة وفقا للتكنولوجيا الحديثة للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم، وتقديم الخدمة للمواطنين بأرقام كودية على غرار المؤسسات الكبرى.


وأضاف المصيلحى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وضعت خطة للبدء فى تحويل العديد من المكاتب التموينية خلال 3 سنوات إلى مراكز خدمة مميزة للنهوض بمستوي الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين وتدعيمها بالأجهزة والعناصر البشرية ذات الكفاءة العالية.


وأكد الوزير أن المركز الذي تم افتتاحه اليوم يخدم منطقة شبرا الخيمة وتم تجهيزه على أعلى مستوى واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال التعامل مع الجمهور، حيث تم تخصيص أماكن انتظار وتفعيل خدمة النداء الآلي.


من جانبه، أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن المركز الجديد يخدم مليونا و200 ألف بطاقة تموينية بعدد مستفيدين حوالى 4 ملايين ونصف مواطن من أهالى شبرا الخيمة، ويعد المركز الثامن الذى تم تطويره على مستوى المحافظة وجار تطوير مركز تاسع فى مدينة القناطر الخيرية.


من جانبه، قال عربى عبد الحليم، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إنه تم تطوير المكتب النموذجي للتموين بشبرا الخيمة لتقديم الخدمات لكل ما يخص البطاقة التموينية الذكية على مستوى المحافظة من إصدار بطاقة لمن يستحق الدعم أو بدل تالف البطاقة وبدل فاقد وفصل اجتماعي.
يخدم 4.5 مليون مواطن.. افتتاح مركز خدمة المواطنين بشبرا الخيمة.. صور
يخدم 4.5 مليون مواطن.. افتتاح مركز خدمة المواطنين بشبرا الخيمة.. صور
يخدم 4.5 مليون مواطن.. افتتاح مركز خدمة المواطنين بشبرا الخيمة.. صور
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