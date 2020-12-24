ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وفد من مجلة أطفال الأزهر يزور كنيسة في جنوب سيناء

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:32 م
فعاليات مجلة نور
فعاليات مجلة نور للطفل
Advertisements
محمد شحتة
أطلقت مجلة "نور" للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أ. د أحمد الطيب،  قافلة تنويرية وثقافية إلى محافظة جنوب سيناء، وكان في استقبالهم مضر عبد السميع نوار، مدير عام العلوم الثقافة ورعاية الطلاب، والدكتور عبد اللطيف حسن طلحة، مدير عام العلوم العربية والشرعية بمنطقة جنوب سيناء الأزهرية.

قام وفد المجلة برئاسة عبد المنعم حسين، نائب رئيس التحرير، بزيارة معهد الطور الابتدائي النموذجي،  ومعهد فتيات الطور الإعدادي الثانوي،  وقام فريق المجلة بإهداء أعداد من المجلة للطلاب، كما أشاد أعضاء الوفد، وخالد الجابري، مدير إدارة المكتبات بالأزهر الشريف، بالمستوى الفكري والدراسي الفائق لدى أبناء المحافظة، ومدى حبهم لبلدهم مصر الحبيبة وتراب سيناء.

كما زار وفد المجلة عددًا من المدارس الحكومية والخاصة، وحرصوا على زيارة كنيسة الشهيد أبنوب والعذراء مريم؛ حيث استقبل وفد المنظمة الأنبا متا والأنبا ماركوس، وقام الكاتب عبدالمنعم حسين، نائب رئيس تحرير المجلة، بتنفيذ ورشة لأبناء الكنيسة، حيث أكد على أهمية الوطن ومكانته، مشيرًا إلى أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات والفتن التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي من شأنها تدمير روح الشباب وبث الفرقة.

ضم وفد المجلة كلا من: الكاتب عبد المنعم حسين، نائب رئيس التحرير، وخالد الجابري، مدير عام المكتبات بقطاع المعاهد الأزهرية، وعمرو ربيع، وأحمد حميد، منسقا المجلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"لا للتعصب" مبادرة بالرسوم المتحركة لخريجي الأزهر ومجلة "نور" للأطفال

جامعة الأزهر تنظم دورة تدريبة لرؤساء تحرير المجلات العلمية

برعاية منظمة خريجي الأزهر.. مسابقة لمجلة "نور" للأطفال بمناسبة عيد الميلاد

ترشيحاتنا

الأهلي ينعى المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

وفاة محمد مهدلي صاحب الفيديو المسيء للقرآن الكريم في الإسكندرية

بكامل عتادها.. وزير الداخلية الكويتي يأمر بنشر قوات خاصة في المولات بدءا من الليلة

بقيمة 7%..لميس سلامة: الحكومة أقرت بزيادة أجور الموظفين خلال موازنة العام الحالي

أسعار الذهب اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020.. تعرف عليها

تعظيم سلام لـ موسيماني.. شوبير يهاجم الكاف بسبب ملعب مباراة الأهلي وسونيديب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. صاحبة التصميم العملاق فولفو XC60 موديل 2021.. صور

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها