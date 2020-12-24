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ديني

تناقش قضايا التجديد.. بدء الدورة التثقيفية للأئمة السودانيين والمصريين بالإسكندرية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:55 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
صرح الدكتور هشام عبد العزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأنه قد انطلقت صباح اليوم الخميس بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية فعاليات الدورة التثقيفية المشتركة للأئمة السودانيين وزملائهم المصريين حول مفاهيم الوسطية والاعتدال وقضايا التجديد .

ويأتي هذا المعسكر التثقيفي امتدادًا للدورة التدريبية المشتركة التي تعقد بأكاديمية الأوقاف المصرية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر .

و يهدف هذا المعسكر التثقيفي إلى جانب ما يتضمنه من محاضرات تثقيفية إلى اطلاع الجانب السوداني على بعض جوانب الحضارة المصرية والنهضة الشاملة في مصر الحديثة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) وفِي ظل قيادته الحكيمة ، حيث يعقب المعسكر التثقيفي زيارة لبعض معالم مدينة الإسكندرية ثم مدينة العلمين الجديدة. 
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