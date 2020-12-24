تناقش قضايا التجديد.. بدء الدورة التثقيفية للأئمة السودانيين والمصريين بالإسكندرية

صرح الدكتور هشام عبد العزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأنه قد انطلقت صباح اليوم الخميس بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية فعاليات الدورة التثقيفية المشتركة للأئمة السودانيين وزملائهم المصريين حول مفاهيم الوسطية والاعتدال وقضايا التجديد .





ويأتي هذا المعسكر التثقيفي امتدادًا للدورة التدريبية المشتركة التي تعقد بأكاديمية الأوقاف المصرية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر .



