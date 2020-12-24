كليوباترا كانت مقدونية.. تصريحات مستفزة للممثلة الإسرائيلية جال جادوت

وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي بشأن اختيارها لتمثيل دور الملكة الفرعونية كليوباترا. ردت الممثلة الإسرائيلية، جال جادوت ، على الانتقادات التي وجهت لها من مستخدمي





وقالت « جادوت» في مقابلة مع «بي بي سي عربي» إنها لا تقوم بمسح التاريخ المصري من خلال تمثيل كليوباترا في الفيلم القادم، حيث أن الملكة من نسل بطليموس الأول سوتر، وهو جنرال يوناني مقدوني.





وأضافت الممثلة الإسرائيلية في الفيديو: « إذا كنت تريد أن تكون صادقًا مع الحقائق، فإن كليوباترا كانت مقدونية، وكنا نبحث عن ممثلة مقدونية تناسب كليوباترا، فلم نجد؛ لذا كنت متحمسًا جدًا لأداء دور هذه الملكة».





وتابعت جال جادوت في لقاءها مع محاور البي بي سي : « كما تعلم، يمكن لأي شخص أن يشارك ببطولة هذا الفيلم، وأنا متحمسة للغاية لأنني سأفعل ذلك بنفسي أيضًا».



وسُئلت جادوت عما إذا كانت ترى إمكانية السلام بين وطنها إسرائيل والعرب في المقام الأول، مجيبةً: «آمل ذلك، لكننا لم نصل بعد».

وواصلت: «أعتقد في نهاية المطاف أن البشر يريدون فقط أن يعيشوا حياتهم البسيطة بأكثر الطرق أمانًا، من تناول الطعام على مائدتهم، وتمكن أطفالهم من الذهاب إلى المدرسة».

وأكملت: « إضافة إلى أن يكونوا متعلمين ويطمحون في حياتهم، وأنا من أشد المؤمنين بالدبلوماسية، ولا يسعني إلا أن أتمنى أن يكون لدينا قائدان شجعان سيوصلاننا إلى هناك».





جدير بالذكر أنه بعد الإعلان عن انتاج الفليم الضخم للملكة كليوباترا، آخر ملوك مملكة مصر البطلمية، في أكتوبر لجأ النقاد إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتجادل حول أن الشخصية يجب أن تكون ممثلة عربية.





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وصدمت الممثلة الإسرائيلية جال جادوت المصريين بعد إعلان تجسيدها للملكة كليوباترا في فيلم سينمائي من اخراج باتي جنكينز، وذلك وفقًا لاختيار شركة باراماونت.