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منوعات

كليوباترا كانت مقدونية.. تصريحات مستفزة للممثلة الإسرائيلية جال جادوت

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:48 م
الممثلة الإسرائيلية،
الممثلة الإسرائيلية، جال جادوت
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يارا زكريا
ردت الممثلة الإسرائيلية، جال جادوت، على الانتقادات التي وجهت لها من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي بشأن اختيارها لتمثيل دور الملكة الفرعونية كليوباترا. 

وقالت «جادوت» في مقابلة مع «بي بي سي عربي» إنها لا تقوم بمسح التاريخ المصري من خلال تمثيل كليوباترا في الفيلم القادم، حيث أن الملكة من نسل بطليموس الأول سوتر، وهو جنرال يوناني مقدوني.

وأضافت الممثلة الإسرائيلية في الفيديو: «إذا كنت تريد أن تكون صادقًا مع الحقائق، فإن كليوباترا كانت مقدونية، وكنا نبحث عن ممثلة مقدونية تناسب كليوباترا، فلم نجد؛ لذا كنت متحمسًا جدًا لأداء دور هذه الملكة». 

وتابعت جال جادوت في لقاءها مع محاور البي بي سي: «كما تعلم، يمكن لأي شخص أن يشارك ببطولة هذا الفيلم، وأنا متحمسة للغاية لأنني سأفعل ذلك بنفسي أيضًا». 

وسُئلت جادوت عما إذا كانت ترى إمكانية السلام بين وطنها إسرائيل والعرب في المقام الأول، مجيبةً: «آمل ذلك، لكننا لم نصل بعد». 

وواصلت: «أعتقد في نهاية المطاف أن البشر يريدون فقط أن يعيشوا حياتهم البسيطة بأكثر الطرق أمانًا، من تناول الطعام على مائدتهم، وتمكن أطفالهم من الذهاب إلى المدرسة».

وأكملت: « إضافة إلى أن يكونوا متعلمين ويطمحون في حياتهم، وأنا من أشد المؤمنين بالدبلوماسية، ولا يسعني إلا أن أتمنى أن يكون لدينا قائدان شجعان سيوصلاننا إلى هناك». 

جدير بالذكر أنه بعد الإعلان عن انتاج الفليم الضخم للملكة كليوباترا، آخر ملوك مملكة مصر البطلمية، في أكتوبر لجأ النقاد إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتجادل حول أن الشخصية يجب أن تكون ممثلة عربية. 


وصدمت الممثلة الإسرائيلية جال جادوت المصريين بعد إعلان تجسيدها للملكة كليوباترا في فيلم سينمائي من اخراج باتي جنكينز، وذلك وفقًا لاختيار شركة باراماونت. 

وما لا يعرفه الكثيرون عن جال جادوت أنها خدمت في الجيش الإسرائيلي بناء على طلبها لعامين وتدعم الكيان الصهيوني بشكل كبير، ولدت جال جادوت في إسرائيل لأب مهندس وأم مدرسة.

وقالت جال جادوت إنها ترعرعت في " بيئة أسرية يهودية إسرائيلية محافظة جدًا "، ولديها "إحساس قوي بهويتها اليهودية والإسرائيلية".

درست الممثلة الحقوق لكنها لم تكمل دراستها بسبب مشاركتها في المسلسل الإسرائيلي “Bubot، وكان حصولها على لقب ملكة جمال إسرائيل بوابة دخولها لعالم الشهرة.

وتزوجت جال جادوت في 2008 ولديها طفلة وحيدة تدعى Alma، بدأت مشوارها في هوليوود بعدما شاركت في أحد أجزاء سلسلة الأفلام الشهيرة Fast & Furious، كما شاركت في بطولة فيلم “Knight & Day مع النجم العالمي توم كروز وكاميرون دياز.
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