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فن

الإسرائيلية جال جادوت تحتفل بوضع أفيش فيلمها على برج خليفة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:57 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
احتفلت الممثلة الإسرائيلية جال جادوت بوضع افيش فيلمها الجديد wonder woman 2 على برج خليفة بامارة دبي ، وذلك تمهيدا لطرحه قريبا في دور العرض السينمائية.

ونشرت جال جادوت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام يظهر افيش فيلمها على برج  خليفة وعلقت قائلة :" امر خيالي".

صدمت الممثلة الإسرائيلية جال جادوت المصريين بعد اعلان تجسيدها لملكة كليوباترا في فيلم سينمائي من اخراج باتي جنكينز، وذلك وفقا لاختيار شركة باراماونت. 

وما لا يعرفه الكثيرون عن جال جادوت انها خدمت في الجيش الإسرائيلي بناء على طلبها لعامين وتدعم الكيان الصهيوني بشكل كبير، ولدت جال جادوت في إسرائيل لاب مهندس وأم مدرسة.

اعترفت  جال جادوت أنها ترعرعت في " بيئة أسرية يهودية إسرائيلية محافظة جدًا "، ولديها "إحساس قوي بهويتها اليهودية والإسرائيلية".
درست الحقوق لكنها لم تكمل دراستها بسبب مشاركتها في المسلسل الإسرائيلي “Bubot، وكان حصولها على لقب ملكة جمال إسرائيل بوابة دخولها لعالم الشهرة.

تزوجت جال جادوت في 2008 ولديها طفلة وحيدة تدعى Alma، بدأت مشوارها في هوليوود بعدما شاركت في أحد أجزاء سلسلة الأفلام الشهيرة Fast & Furious.

شاركت في بطولة فيلم “Knight & Day مع النجم العالمي توم كروز وكاميرون دياز.

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