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تعليم

فوز الطالبة خلود خالد بمنصب نائب رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:36 م
نائب رئيس اتحاد الطلاب
نائب رئيس اتحاد الطلاب جامعة القاهرة
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مريم عزت - عدسة : ندا حمدي
بعد الإعلان عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس اتحاد الطلاب لجامعة القاهرة للعام الدراسى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، بدأ التصويت لمنصب نائب رئيس اتحاد الطلاب جامعة القاهرة، وتم فرز الأصوات التى تم شاركت فى الانتخابات الطلابية للعام الدراسى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.


وحصلت الطالبة خلود خالد على منصب ٢٨ صوتا، ولذلك تم الإعلان على فوز الطالبة بمنصب رئيس الاتحاد بجامعة القاهرة.


وحصلت الطالبة حسناء أبو فندود، رئيس اتحاد طلاب جامعة الطفولة المبكرة، على ٧ أصوات فقط.


وكانت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، أعلنت  أسماء رؤساء الاتحادات الطلابية بالكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية اليوم، الخميس، بانتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.


وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية بالجامعات يوم 10 ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، يوم 13 ديسمبر.


وأوضح مسئول لـ"صدى البلد" أن الجدول الزمني للانتخابات سيكون كالتالي:

- يوم 10 ديسمبر استقبال راغبي الترشح.

 - إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، يوم 13 ديسمبر.

 - تلقي الطعون على الكشوف يوم 14 ديسمبر.

 - فحص الطعون يوم 15 ديسمبر.

- الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 16 ديسمبر.

- 17 ديسمبر انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين بالجامعات.

- بدء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج، يوم 20 ديسمبر.

- إجراء جولة الإعادة 21 ديسمبر.

- بدء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 22 ديسمبر.

- يوم 23 ديسمبر انطلاق انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.

- اختتام الماراثون الانتخابي يوم 24 ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الجامعة، ونائبه.
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