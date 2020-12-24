فوز الطالبة خلود خالد بمنصب نائب رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة

بعد الإعلان عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس اتحاد الطلاب لجامعة القاهرة للعام الدراسى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، بدأ التصويت لمنصب نائب رئيس اتحاد الطلاب جامعة القاهرة، وتم فرز الأصوات التى تم شاركت فى الانتخابات الطلابية للعام الدراسى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.









وحصلت الطالبة خلود خالد على منصب ٢٨ صوتا، ولذلك تم الإعلان على فوز الطالبة بمنصب رئيس الاتحاد بجامعة القاهرة.









وحصلت الطالبة حسناء أبو فندود، رئيس اتحاد طلاب جامعة الطفولة المبكرة، على ٧ أصوات فقط.







