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رياضة

رد فعل مرتضى منصور.. حكاية 24 يوما لـ أحمد البكري رئيسا للزمالك قبل وفاته بكورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:32 م
صدى البلد
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عمرو الحلوانى

تلقت جماهير نادي الزمالك خبرا صادما صباح اليوم بعد تأكد وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.


وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.


وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي المنتخب برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التى رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.


وقاد أحمد البكري الزمالك فى 24 يوما فقط  قضى منها 12 يوما داخل نادي الزمالك قبل أن يتعرض للإصابة بكورونا وتدهور حالته ليتم نقله إلى المستشفي ويخضع إلى العلاج قبل أن تدهور حالته الصحية مرة أخرى ويتم نقله إلى العناية المركزة قبل أن يتوفى اليوم .

واتخذ البكري العديد من القرارات  داخل نادى الزمالك خلال فترة توليه رئاسة القلعة البيضاء منها إجراء تغييرات موسعة داخل لجان النادى مثل اللجنة القانوينة بجانب إعادة تشكيل لجنة الحسابات بالإضافة إلى تغيير إدارة الأمن والإدارة التنفيذية للنادى كما نجح البكرى فى الحفاظ على نجوم الفريق الأول ولم يرحل أحد منهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بجانب إعادة تشكيل المنظومة الإعلامية داخل القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يقوم المستشار هشام إبراهيم بتولى رئاسة ناد الزمالك " مؤقتا " خلال الفترة المقبلة لحين قيام الدكتور أشرف صبحي باختيار رئيس جديد يقود اللجنة المعينة للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة وذلك وفقا لما تنص عليه اللوائح .


وفى هذا السياق ، نعى المستشار مرتضى منصور، وفاة المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات المصغرة "تويتر".

وكتب مرتضي منصور: "ينعى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، ببالغ الحزن والأسى وفاة المستشار أحمد البكري الذى وافته المنية صباح اليوم، ويتقدم لأسرته وأشقائه بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته".

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