محافظ أسيوط: حملة مكبرة للنظافة والتجميل بحي شرق وغرب

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات والقمامة بالشوارع والميادين بحي شرق وغرب مدينة أسيوط برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وبالتنسيق مع رؤساء الأحياء.





وذلك في إطار الخطة الموضوعة للنظافة والتجميل، مشيرًا إلى أهمية تكثيف مثل تلك الحملات لرفع مستوى النظافة في كافة مراكز وقرى المحافظة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا القطاع الهام .





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كان المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة قد ترأس حملة مكبرة لنظافة وكنس وتجميل شوارع وميادين بحي غرب وحي شرق مدينة أسيوط وذلك بمشاركة مسئولي الحي والنظافة والتجميل والإشغالات بالحييّن وبالاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية وسيارات الكنس الآلي ومعدات شفط الأتربة واللوادر والجليدر وسيارات نقل القمامة وغيرها من معدات النظافة.





حيث استهدفت الحملة عددًا من الشوارع والميادين من بينها المنطقة المحيطة بجامعة الأزهر والطريق المؤدي إلى عزبة خلف خلف سور جامعة الأزهر ومنطقة الوليدية ومنطقة ميدان أسماء الله الحسنى بالأزهر وحتى مديرية الصحة وعدد من شوارع منطقتي الأربعين والمعلمين.



