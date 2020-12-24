ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير المالية: 1.5مليون مواطن ترددوا على عيادات منظومة التأمين الصحي الشامل

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:26 م
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيي تصوير إيهاب عيد
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا نجحنا فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وتم التعامل مع التحديات بمنتهى الاحترافية، وعدد المشتركين بالمنظومة فى تزايد مستمر، مشيرا إلى أنه تم تغطية 700 ألف مواطن في بورسعيد، أي ما يقرب من 75% من إجمالي المقيمين هناك. 
 
وأضاف معيط خلال مؤتمر صحفي بمناسبة مرور عام على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل أنه تردد أكثر من نصف مليون مواطن على العيادات الخارجية، و166 ألفًا و600 حالة طوارئ تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، وتم إجراء أكثر من 600 ألف فحص طبى، وتلقت 177 حالة العلاج الإشعاعى، و4 آلاف و786 حالة غسيل كلوى، وتم إجراء أكثر من 32 ألف عملية جراحية منها 7 حالات زرع نخاع، و3 آلاف عملية عيون، و131 عملية قلب بالمستشفيات المعتمدة المنضمة للمنظومة.
 
وكان الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، رئيس «التأمين الصحى الشامل»، أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يُحقق حلم المصريين بإرساء دعائم رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة، من خلال تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، الذى انطلق رسميًا من بورسعيد العام الماضى، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى يُتابع كل كبيرة وصغيرة، فى مشروع التأمين الصحى الشامل، ويُشدد دائمًا على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لاستدامة الملاءة المالية لهذا النظام؛ بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية، على النحو الذى يُسهم فى إصلاح القطاع الصحى بمصر، وفقًا لأحدث النظم والمعايير الدولية، ويحمى المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية المترتبة على المرض، ويخفض معدلات الفقر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تسجيل 3.213 مليون مواطن فى منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى

وزير المالية: الموقف المالى للتأمين الصحى الشامل قوى.. ويؤهلنا للتوسع فى المحافظات تدريجيًا

تطبيق التحول الرقمي بـ التأمين الصحي الشامل.. وزير المالية: لا يوجد سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى المنتفعين.. وتحديث قوائم أسعار التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية

التأمين الصحي الشامل: أغلى عملية جراحية في مصر لا يدفع فيها المواطن أكثر من 300 جنيه

وزير المالية: منظومة التأمين الصحى الشامل كانت حلما.. وفضلنا تطبيقها تدريجيا..شاهد

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن غادة صابوني

كورونا قتل أحلامه.. 5 قرارات قوية اتخذها أحمد البكري فى الزمالك قبل وفاته اليوم

وفاة محمد مهدلي صاحب الفيديو المسيء للقرآن الكريم في الإسكندرية

شاهد.. لحظة وصول بيج رامي ممدوح السبيعي صاحب لقب مستر أولمبيا 2020 إلى مصر

أحمد شوبير: الخطيب رفض شطب عضوية مصطفى يونس ومجدي عبدالغني

تجنب سحب تراخيص سيارتك.. رسالة مهمة من الداخلية لقائدي المركبات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت أسود .. ابنة فيفي عبده تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

تعرف على سعر و مواصفات فورد ايكو سبورت 2021 | صور

بالأسعار والمواصفات.. صاحبة التصميم العملاق فولفو XC60 موديل 2021.. صور