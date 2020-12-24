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اقتصاد

أبرزها الإسماعيلية والأقصر.. وزير المالية: 4 محافظات جديدة سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فيها

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:34 م
صدى البلد
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محمد يحيي تصوير إيهاب عيد
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، إنه سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 4 محافظات جديدة بعد نجاح المنظومة في محافظة بور سعيد، مشيرا إلى أن المحافظات هي جنوب سيناء وأسوان، الأقصر والإسماعيلية. 
 
وكان الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، رئيس «التأمين الصحى الشامل»، أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يُحقق حلم المصريين بإرساء دعائم رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة، من خلال تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، الذى انطلق رسميًا من بورسعيد العام الماضى، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى يُتابع كل كبيرة وصغيرة، فى مشروع التأمين الصحى الشامل، ويُشدد دائمًا على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لاستدامة الملاءة المالية لهذا النظام؛ بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية، على النحو الذى يُسهم فى إصلاح القطاع الصحى بمصر، وفقًا لأحدث النظم والمعايير الدولية، ويحمى المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية المترتبة على المرض، ويخفض معدلات الفقر.
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