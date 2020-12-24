محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مواعيد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية الفنية للعام الدراسي 2020/2021 والتي تبدأ في 10 يناير وتنتهى فى الاسبوع الاول من فبراير القادم .









وشدد على متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامة الطلاب والمراقبين من انتشار فيروس كورونا وتوافر أدوات التعقيم والتطهير مع التشديد على ارتداء الكمامات، مع توفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين خلال فترة الامتحانات ،ومراعاة أيام الاجازات الرسمية للأخوة المسيحين خلال فترة الامتحانات .





وأوضح عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن المرحلة الابتدائية للتعليم المجتمعى تبدأ يوم 10 يناير والاتبدائى العام يوم 12 يناير .





أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية فتبدأ من يوم13يناير للصفين الأول الاعدادي ، ومن 30 يناير للصف الثالث الإعدادي.





وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن امتحانات المدارس الفنية فتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى يوم 13/1/2020.





وأشار أنه تم الاجتماع مع موجهي عموم المواد الدراسية بمقر ديوان عام المديرية بحضور مسؤولى التعليم لبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.





وشدد بضرورة التحلي بالاخلاص والجدية والإلتزام والأمانة المهنية وتقدير المسئولية لتحقيق عملية امتحانية منتظمة تتوافر فيها الأجواء المناسبة مع الالتزام بتحقيق جودة الاداء مع سرعة الإنجاز والسرية والدقة في العمل .





ووجه سلامة للموجهين العموم بأن تكون أسئلة امتحانات النقل والشهادة الاعدادية في مستوي الطالب المتوسط مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر البلاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد مع خلوها من أي غموض أو تعقيدات وبعيدة تماما عن النواحي السياسية والدينية والأفكار الغير تربوية حرصا من تعليم مطروح علي عدم التشتت ولصالح أبنائنا الطلاب تطبيقا لمواصفات الورقة الامتحانية وتعليمات الوزارة في هذا الشأن .





ونبه وكيل الوزارة الحضور بتوجيه المعلمين والموجهين المشاركين في أعمال تصحيح وتقدير أوراق إجابات الطلاب بالالتزام بأقصي درجات المرونة في ظل الظروف الراهنة .





وشدد مدير التعليم علي الحضور بضرورة مراجعة تقارير متابعة الموجهين للمدارس وتحليل الأداء الفني لهم خلال الإجتماع الأسبوعي والتعامل بروح الفريق الواحد في إطار تحقيق منظومة تعاونية يسودها الاحترام والتقدير مؤكدًا لهم كذلك حتمية الإلتزام بالتسلسل الوظيفي في التعامل داخل المنظومة التعليمية لتأسيس عمل مؤسسي يساير اللوائح الإدارية الوزارية .







