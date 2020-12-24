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رياضة

الخطيب على رأس وفد الأهلى فى جنازة رئيس نادي الزمالك.. وتأجيل اجتماع المجلس

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:37 م
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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عبدالحكيم أبو علم - عمرو الحلواني

قرر مجلس إدارة النادي الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، تأجيل اجتماع مجلس الإدارة الذى كان من المقرر أن ينطلق قبل دقائق لحضور جنازة المستشار أحمد البكرى، رئيس نادي الزمالك.


وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.


ومن المقرر أن يترأس الخطيب وفد الأهلى فى جنازة أحمد البكري، ثم يعود المجلس لانطلاق اجتماعه لبحث آخر التطورات داخل القلعة الحمراء عبر الفيديو كونفرانس.


وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.


وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، بعد إحالة المخالفات المالية التي رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.

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