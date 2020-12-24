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برلمان

سهير القاضي: القيادة السياسية أكبر الداعمين للمرأة.. وتمثيلهن بالمجلس خير دليل

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:04 م
النائبة سهير القاضي
النائبة سهير القاضي
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ماجدة بدوي
قالت النائبة سهير القاضى، عضوٍ مجلس النواب عن القائمة الوطنية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكبر الداعمين للمرأة  المصرية، ونجح في تحقيق تمكين حقيقي لها على أرض الواقع.

وأكدت خلال تصريحات صحفية لها علي هامش استخراج كارنيه عضوية المجلس، أن وجود 148 نائبًا في مجلس النواب هو الرقم الأعلى في تاريخ الحياة النيابية، وذلك يعبر عن دعم القيادة السياسية لحقوق المرأة.

وأضافت النائبة سهير القاضى عن محافظة الشرقية: ملفا الصحة والتعليم على رأس أولوياتها، وستسعى لدعم المستشفيات الحكومية بنطاق دائرتها الانتخابية، لافتة إلى أنها انضمت للجنة الدينية كرغبة أولى، والمشروعات الصغيرة كرغبة ثانية.

وأشادت النائبة بجهود الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، خاصةً أن استقبال النواب اليوم كان مشرفًا ومُعبرًا عن التاريخ العريق للمجلس التشريعي، مؤكدةً أن إجراءات استخراج كارنيه العضوية لم تستغرق سوى دقائق معدودة.

وحرص الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة أوقاف الإسماعيلية، على مُساندة زوجته النائبة سهير القاضي، في أول يوم لها تحت القبة وحرصت النائبة على التقاط الصور التذكارية بالقاعة الرئيسية للمجلس ومتحف البرلمان مع أسرتها.
سهير القاضي: القيادة السياسية أكبر الداعمين للمرأة.. وتمثيلهن بالمجلس خير دليل
سهير القاضي: القيادة السياسية أكبر الداعمين للمرأة.. وتمثيلهن بالمجلس خير دليل
سهير القاضي: القيادة السياسية أكبر الداعمين للمرأة.. وتمثيلهن بالمجلس خير دليل
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