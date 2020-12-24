سهير القاضي: القيادة السياسية أكبر الداعمين للمرأة.. وتمثيلهن بالمجلس خير دليل

قالت النائبة سهير القاضى، عضوٍ مجلس النواب عن القائمة الوطنية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكبر الداعمين للمرأة المصرية، ونجح في تحقيق تمكين حقيقي لها على أرض الواقع.





وأكدت خلال تصريحات صحفية لها علي هامش استخراج كارنيه عضوية المجلس، أن وجود 148 نائبًا في مجلس النواب هو الرقم الأعلى في تاريخ الحياة النيابية، وذلك يعبر عن دعم القيادة السياسية لحقوق المرأة.





وأضافت النائبة سهير القاضى عن محافظة الشرقية: ملفا الصحة والتعليم على رأس أولوياتها، وستسعى لدعم المستشفيات الحكومية بنطاق دائرتها الانتخابية، لافتة إلى أنها انضمت للجنة الدينية كرغبة أولى، والمشروعات الصغيرة كرغبة ثانية.





وأشادت النائبة بجهود الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، خاصةً أن استقبال النواب اليوم كان مشرفًا ومُعبرًا عن التاريخ العريق للمجلس التشريعي، مؤكدةً أن إجراءات استخراج كارنيه العضوية لم تستغرق سوى دقائق معدودة.



