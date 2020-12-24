مستوحاة من فيلم أفاتار.. شاهد آخر صيحات هدايا عيد الميلاد للأطفال

ينفق العديد من الآباء مبالغ مالية كبيرة لشراء الألعاب والهدايا لأطفالهم الصغار سواء بالنزول لشرائها من المتجر مباشرة أو من خلال الإنترنت . مع قرب أعياد عيد الميلاد الإنترنت





ووفقًا لـصحيفة « ميترو» البريطانية قرر عدد من الآباء والشركاء خوض تجربة فريدة من نوعها في تصنيع دمية مستوحاة من فيلم أفاتار الشهير بدلًا من شرائها بمبلغ باهظ الثمن.





الدمي على شكل أفاتار تعبر من الصيحات التي ظهرت عقب الفيلم الشهير، عام 2016، لكنها عادت مجددًا وبقوة خلال أعياد الميلاد هذا العام بتفاصيل مرسومة تجعلها تبدو تمامًا مثل Avatar.





قرر بن هير، 28 عامًا، وخطيبته زارا، 32 عامًا صنع نسختهم من اللعبة الأشهر هذا العام مقابل 15 جنيهًا إسترلينيًا فقط، بدلاُ من شرائها بسعر قد يصل إلى 1000 جنيه إسترليني.









وأكد على غلو ثمن شراء اللعبة أحد الآباء الذي أراد شراء اللعبة لابنته سيينا، البالغة من العمر سبع سنوات، من أحد المواقع الإلكترونية لبيعها لكنه قرر تصنيعها بنفسه أيضًا.





وقال الأب: «لم نتمكن من شراء الدمية بعد محاولتنا العثور على أرخص ثمن لها عبر الإنترنت، لكن سرعان ما اكتشفنا أن هناك المئات من مواقع الاحتيال هناك، ولا يرسلون الدمى التي يعلنون عنها».





وتابع الأب: «لم نكن نعرف المواقع التي يجب الوثوق بها من التي لا يمكننا الوثوق بها، لذا قررنا صناعة الدمي واستغرق الأمر حوالي أربع ساعات من البداية إلى النهاية بتكلفة زهيدة بالنسبة لجميع المواد الأخرى».





وواصل:«قمنا بطلاء الدمية الصغيرة باستخدام برايمر لمساعدة الطلاء على الالتصاق، ثم إضافة اللون الأزرق الغامق وبعض النقاط البيضاء، مع بقعة من اللون الوردي للأذنين والأنف».



