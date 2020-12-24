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تعليم

أسرع من الرصاصة.. حقيقة اصطدام كويكب ضخم بالأرض في أعياد الكريسماس

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:53 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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احمد الشاهد

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك ورئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ، أن هناك أكثر من 20،000 كويكب قريب من الأرض معروف ومدرج ضمن قائمة الكويكبات القريبة من كوكبنا ، وتشمل هذه القائمة جميع الكويكبات والمذنبات الموجودة في نظامنا الشمسي ويقترب مدارها من مدار الأرض في نطاق 7.5 مليون كيلومتر .

وأوضح "تادرس" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه من المتوقع أن تمر 3 من هذه الكويكبات في هذه الفترة ، يصل حجم أكبرها 70 متر تقريبا وسرعته تصل إلى أسرع من الرصاصة ، مؤكدًا على أنه لا داع للقلق أو الذعر ، فحركات هذه الكويكبات تحدث دائما .

 وأشار إلى أن النيازك تسقط أحيانا على الأرض ، ونادرا ما تسبب أضرارًا كبيرة وعلى هذا سيعبر الكويكب (2014 SD224) في طريقه مجتازا مدار الأرض في 25 ديسمبر الساعة 1:20 صباحا بتوقيت جرينتش ، ويبلغ قطره 
حوالي 200 متر ، بسرعة تزيد عن 35 ألف كم في الساعة .

ويمر على بعد مليون ونصف كم تقريبًا من الأرض وهي مسافة آمنة لمرور هذا النوع من الكويكبات بسلام ، دون داع للقلق أو الذعر .


وكان مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض قد رصد كويكب كبير يبلغ حجمه ملعبي كرة قدم ، حيث يتجاوز كوكب الأرض يوم عيد الميلاد ، وتبلغ سرعته 22000 ميل في الساعة .

وقد أطلق العلماء عليه اسم الكويكب 501647 (2014  SD224) ، كما تم تصنيفه من ضمن عائلة كويكبات "آتون" والتي تشتهر بأنها أكثر أنواع الكويكبات من حيث احتمالية ضرب الأرض ، ويرجع ذلك إلى مدارها والذي يجعلها قريبة جدًا من كوكبنا .
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