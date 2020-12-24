أسرع من الرصاصة.. حقيقة اصطدام كويكب ضخم بالأرض في أعياد الكريسماس





قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك ورئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ، أن هناك أكثر من 20،000 كويكب قريب من الأرض معروف ومدرج ضمن قائمة الكويكبات القريبة من كوكبنا ، وتشمل هذه القائمة جميع الكويكبات والمذنبات الموجودة في نظامنا الشمسي ويقترب مدارها من مدار الأرض في نطاق 7.5 مليون كيلومتر .





وأوضح "تادرس" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه من المتوقع أن تمر 3 من هذه الكويكبات في هذه الفترة ، يصل حجم أكبرها 70 متر تقريبا وسرعته تصل إلى أسرع من الرصاصة ، مؤكدًا على أنه لا داع للقلق أو الذعر ، فحركات هذه الكويكبات تحدث دائما .





وأشار إلى أن النيازك تسقط أحيانا على الأرض ، ونادرا ما تسبب أضرارًا كبيرة وعلى هذا سيعبر الكويكب (2014 SD224) في طريقه مجتازا مدار الأرض في 25 ديسمبر الساعة 1:20 صباحا بتوقيت جرينتش ، ويبلغ قطره

حوالي 200 متر ، بسرعة تزيد عن 35 ألف كم في الساعة .





ويمر على بعد مليون ونصف كم تقريبًا من الأرض وهي مسافة آمنة لمرور هذا النوع من الكويكبات بسلام ، دون داع للقلق أو الذعر .









وكان مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض قد رصد كويكب كبير يبلغ حجمه ملعبي كرة قدم ، حيث يتجاوز كوكب الأرض يوم عيد الميلاد ، وتبلغ سرعته 22000 ميل في الساعة .



