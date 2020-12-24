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أخبار العالم

فحص وحجز ذاتي .. إجراءات جديدة لـ تونس لمنع تفشي سلالة كورونا الجديدة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:55 م
علم تونس
علم تونس
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الخميس، عن عدد من الإجراءات الجديدة الخاصة بالوافدين والقادمين إليها من الدول الأخرى، وذلك عقب ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".


وبحسب وزارة الصحة، فعلى الوافدين من البلدان التي لم تظهر بها السلالة الجديدة من فيروس كورونا، إظهار فحص PCR والذي لا يمر على إنجازها 72 ساعة عند التسجيل للسفر، والالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما بمكان الإقامة أو بأحد الأماكن المخصصة وفي حالة ظهور أعراض المرض خلال فترة الحجر الصحي يتمّ القيام بتحاليل "PCR".


ولفتت إلى أنه بالنسبة للوافدين من البلدان المعنية بظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا، فيجب عليهم إظهار نتائج سلبية لتحاليل PCR لا يمر على إنجازها 72 ساعة عند التسجيل للسفر، وإخضاع المعنيين بالأمر حال الوصول لنقطة العبور للاختبار السريع (TDR-Antigène).


وأشارت إلى أنه في حالة إيجابية الاختبار، يتمّ توجيههم لأحد مراكز العزل الصحي لحاملي الفيروس، أما في حالة سلبيته يلتزم المعنيون بالأمر بالحجر الصحي لمدة 14 يوما بأحد الأماكن المخصّصة للغرض على نفقتهم. 


كما أعلنت وزارة النقل التونسية، اليوم الخميس، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الدنمارك، وعدم قبول الوافدين إلى البلاد الذين أقاموا أو عبروا هذا البلد، وذلك ابتداءً من، اليوم وحتى إشعار آخر.
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