إيناس عبد الدايم: المشروعات الثقافية في أسوان ركيزة لاستضافة الفنون العالمية

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المشروعات الثقافية والإنشائية بالمحافظة منها قصر ثقافة أسوان حيث تابعت عملية إحلاله وتجديده وتطويره بالكامل، بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.





وحرصت وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان علي زيارة المسرح الرومانى المكشوف بالمركز الثقافى الأفريقى والذي يتسع ل٢٥٠٠ مشاهد ويقع في منطقة خزان أسوان وبجوار متحف النيل وتأتي الزيارة ضمن اطر التعاون والتنسيق مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، وكذلك مشروع الممشي السياحي الجديد من محطة قطار أسوان حتي طريق الكورنيش.

قالت إيناس عبد الدايم إن محافظة أسوان تحظى بمكانة خاصة نظرا لطبيعتها التى تتميز بإرث حضاري متفرد كما تعد بوابة مصر الجنوبية وامتدادها الإفريقي، مضيفة أن المشروعات الإنشائية بها تعد ركيزة أساسية لتقديم واستضافة مختلف ألوان الفنون المحلية والعالمية، مؤكدة أن إحلال وتجديد قصر ثقافة اسوان يأتي ضمن مسار وزارة الثقافة الهادف الى بناء الإنسان وتطوير الوعى من خلال تقديم محتوى فكري وإبداعي يحمل أهدافا سامية ووجهت باستحداث منفذ بيع ثابت اإصدارات الوزارة ومنتجات الحرف التراثية به.

من جانبه أوضح رئيس هيئة قصور الثقافة أن القصر في قلب مدينة أسوان ويعد من أهم المنارات الثقافية بمنطقة جنوب الوادي وتبلغ مساحته الكلية 4100م2 تقريبا بحديقة داخلية ومساحات جانبية محيطة بالمبنى أما مساحة المبنى تبلغ 2500 م2 تقريبا ويتضمن دور أرضي وأول وسطح ويتكون من قاعة معارض، مكتبة عامة ، نادي تكنولوجيا المعلومات، غرفة لغات، الدراسات والبحوث، أستوديو ، نادي طفل ، قاعة فنون شعبية، غرفة موسيقي، مكاتب إدارية إضافة إلى المسرح الذي يسع 450 مشاهد، غرف ممثلين و مخازن ديكور وغرفة تحكم وإسقاط.