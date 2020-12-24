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فن

لا أستطيع أن أقف صامتًا أمام جرحك البليغ.. شقيق أصالة يدعمها بعد صورة طارق العريان

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:57 م
صدى البلد
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آيه عاطف
حرص أنس نصري، شقيق أصالة على دعمها بعد نشرها صورة لطارق العريان مع حبيبته الجديدة.

قال أنس من خلال حسابه الرسمي على "الإنستجرام": "لم اعتد على شيء في الحياة قدر ما اعتدت ان اكون الى جانبك و أُساندك ان كنتِ على صواب أو حتى في الخطأ ، و مع انني عهدت نفسي بأن ترتقي عن همومي وهموم الحياة التي اختارها لي الله الا انني لا استطيع ان اقف صامتًا اما جرحك البليغ يا حبيبتي ،، فجراحك هي جراحي".

واختتم حديثه قائلًا: "وجراح أمةٌ احبتك و احبت تكوينك ،، ارجو الله ان يجبر خاطرك و يداوي جراحك في اسرع وقت و ليتولى الله هؤلاء المنغصين الضئيلين امام قدرُكِ و مقامُكِ يا سيدةً كسرت الانكسار نفسه و اضعفت الضعف و بقيت شامخة ،، انا معك صولا".

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