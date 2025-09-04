مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين

في إطار مشاركته في أعمال الدورة ١٦٤ لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بالقاهرة يوم الخميس، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع محمد سالم ولد مرزوك وزير الشئون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.



أكد الجانبان على عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع مصر وموريتانيا، وما يشهده التعاون الثنائي من تطور ملموس في مختلف المجالات، مؤكدين الحرص المتبادل على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة التنمية والاستقرار في البلدين.

تطرق اللقاء إلى تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد الوزيران على ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة وضمان النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدين أن وحدة الصف العربي ودعم الحلول السياسية العادلة هو السبيل الكفيل بإنهاء المعاناة وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة. كما شهد اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والأفريقية.