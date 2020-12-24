الوهن العضلي .. النساء الأكثر عرضة وله 7 أعراض

مياستينيا أو الوهن العضلي الوبيل هو مرض مناعي يصيب العين، وله عدة مضاعفات خطيرة، وهو يكون نتيجة الاتصال بين الأعصاب والعضلات.
وأفادت التقارير وفقا لموقع "tidsskriftet"، أن مرض الوهن العضلي ليس له علاج نهائي، ولكن له بعض المسكنات التي تعمل على تخفيف الأعراض شيئا فشيئا.
كما أكد الاطباء وفقًا للتقارير الطبية، أن السيدات أكثر عرضة للإصابة بمرض مياستينيا أو الوهن العضلي الوبيل، ولا سيما التي تقل أعمارهن عن 40 عام.
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أعراض مرض مياستينيا أو الوهن العضلي الوبيل :
1- ضعف عضلات الذراع.
2- اضطراب في الرؤية.
3- ارتخاء في جفون العين.
4- صعوبة في البلع.
5- ضعوبة في التنفس.
6- ضعف عضلات الساق.
7- صعوبة في النطق.