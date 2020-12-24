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فن

إصابة حماة الفنان محمد ثروت بجلطة فى المخ .. تفاصيل

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:47 م
محمد ثروت
محمد ثروت
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد ثروت تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن سبب مغادرته امس العرض الخاص لفيلم "ريما" والذى اقيم فى احدى السينمات. 

وقال ثروت : ""توضيح هام جدا..الناس اللي بتقولي انت مشيت ليه بدري من العرض الخاص لفيلم "ريما" وماكملتش للاخر،انا جالي تلفون بيقول ان حماتي جالها جلطه في المخ ونقلوها المستشفى ودخلت العنايه المركزة وحالتها بين الحياة والموت".

وأقيم  عرض خاص لفيلم "ريما"، في مجمع سينمات "سينشري بورتو كايرو مول" على الطريق الدائري بالتجمع الأول. 

فيلم «ريما» بطولة محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، إيهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، احمد امام، اية سليم، منى جمال، احمد فتحي، علاء مرسي، محمد جمعة، منتج فني مدحت لبيب، تصوير احمد عاشور، إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف احمد انور ومن إخراج معتز حسام.

تدور أحداث الفيلم حول فكرة الرؤى، هل كلها خير وهل بالفعل تتحقق أم قد يلعب القدر لعبته ويغير من مسار رؤية ما ويجعلها شر على كل من ظهر فيها، فمن خلال الطفلة «ريما» والتي تدرك ما لا يعرفه الاخرون،  نكتشف سر تاريخ يوم الثالث من مارس وما سيحدث به من جرائم نتيجة الصراع بين الحب والكراهية، فتتشابك اسرار تلك الجرائم بين كل ابطال الفيلم لكن الإجابة ستظل لدى «ريما».

وتم الانتهاء من تصوير مشاهد فيلم ريما، قبل انتشار جائحة كورونا في مارس 2020 ولكن تم تأجيل طرح الفيلم بدور العرض السينمائي.
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