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توك شو

أستاذ مناعة: تسجيل 25 طفرة جديدة بكورونا في شهور قليلة.. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:55 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود محسن
قال الدكتور أحمد سالمان مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أوكسفورد إن وجود أكثر من سلالة لكورونا خلال الفترة الأخيرة ببريطانيا ما هو إلا تحور وتطور مختلف ولكن ليس تحورا جذريا للفيروس.

وأضاف سالمان خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج اخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد، أن جهاز المناعة يستطيع التعرف على الفيروس ولكن السلالة الجديدة من كورونا تسبب نفس الأعراض ولكنها أسرع في الإنتشار.

وتابع مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أوكسفورد أنه تم تسجيل 25 طفرة جديدة في فيروس كورونا خلال شهور قليلة. 

وأشار سالمان إلى أن هناك تهاونا من جانب الناس فيما يتعلق بالاجراءات الوقائية، مؤكدا أن ذلك تم مع وجود سلالة جديدة للمرض ومع وجود الأعياد مما أدى لزيادة عدد الحالات. 

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