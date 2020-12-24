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تعليم

وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:11 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني
عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعا اليوم الخميس برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة البريطانية فى مصر بالشروق.

فى بداية الاجتماع، وقف أعضاء المجلس دقيقة حداد على روح الدكتور محمد شبل الكومى رئيس جامعة مصر الدولية، والذي يعد أحد النماذج المصرية المشرفة فى النهوض بمنظومة التعليم العالى الخاص فى مصر، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان. 

كما وجه أعضاء المجلس التهنئة للدكتور صديق عبد السلام لتوليه رئاسة جامعة الأهرام الكندية اعتبارا من يناير 2021، متمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة تحقيق التوازن بين حضور الأساتذة والطلاب والعاملين للجامعات بأعداد محددة، وذلك طبقا لما تراه كل جامعة بما يضمن انتظام سير العملية التعليمية، وإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول (الميدترم) من ناحية، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد من ناحية أخرى.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه جار ميكنة كافة إجراءات المنظومة التعليمية سواء الامتحانات الإلكترونية أو الخدمات الطلابية، مطالبًا السادة رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية بالمشاركة فى المنصات التعليمية المختلفة. 

ووجه الوزير بضرورة زيادة الاهتمام ببرامج البحث العلمى بالجامعات الخاصة إلى جانب العملية التدريسية بما يسهم فى تحسين تصنيف الجامعات الخاصة عالميا، خاصة أنها تضم نخبة متميزة من الأساتذة والباحثين. 

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على نظام القبول الإلكترونى المقترح بالجامعات الخاصة والأهلية، على أن يتم تطبيقه اعتبارا من تنسيق الترم الثانى للعام الجامعى الحالى 2020/2021؛ بهدف تحقيق أكبر قدر من العدالة فى توزيع الأماكن المتاحة بالكليات المختلفة، وإيجاد نظام آلى يمنع أى تدخل بشرى فى نظام الاختيار، فضلًا عن تمكين كل كلية من استيفاء الأعداد المخصصة لها من الطلاب. وأشاد الوزير بالنظام الإلكترونى المقترح، مؤكدًا أنه يأتى فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى.

 ووجه المجلس بأن تتم الترقية من خلال اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات وفقًا للقانون. 
وأحيط المجلس علمًا بما يلى:
 قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى ولائحته التنفيذية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، والخاص بالدفع إلكترونيًا.
تشكيل لجان الأمانة للجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الحالى وتضم لجان (الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الخارجية، شئون التعليم والطلاب، فحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، فحص ومراجعة المقاصات).
كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات التي تخص الجامعات الخاصة والأهلية.
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