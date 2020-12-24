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الانتشار الأسرع للفيروس .. 7 أعراض لـ سلاسة كورونا الجديدة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:12 م
7 أعراض لـ سلاسة
7 أعراض لـ سلاسة كورونا الجديدة
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حياة عبد العزيز
ظهرت السلالة الجديدة من فيروس كورونا في عدد من البلاد، والتي بدأت من إنجلترا وتسبب في مخاوف عديدة مرة أخرى بعد أن انخفضت أعداد المصابين.

ويعمل العلماء والباحثون الطبيون باستمرار على تحديد مصدر المتغير الجديد، كما ظهرت أعراض جديدة مرتبطة بالسلالة الجديدة.

البديل الجديد لـ فيروس كورونا المسمى "VUI 202012/01" يتضمن طفرة جينية في بروتين "سبايك" يمكن أن يكون سببًا للانتشار الفوري والسهل للفيروس بين الأشخاص، هذا يعني أن المتغير الذي تم تحديده في جنوب شرق إنجلترا به 17 طفرة تؤثر على شكل الفيروس، بما في ذلك بروتين سبايك الذي يعطي عائلة الفيروس التاجي اسمها، واقترح العلماء أن هذه السلالة الجديدة قد تكون السبب وراء الانتشار الأسرع للفيروس.

إلى جانب الأعراض الثلاثة الأكثر شيوعًا لـ COVID-19 مثل الحمى والسعال الجاف وفقدان حاسة الشم والتذوق، ارتبطت 7 أعراض أخرى بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا. فيما يلي العلامات التي يجب أن تنتبه لها.

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- إعياء

- فقدان الشهية

- صداع الراس

- إسهال

- تشوش ذهني

- آلام العضلات

- الطفح الجلدي.


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