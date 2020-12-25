دراسة تطمئن الحوامل.. لا ينقلن عدوى كورونا إلى أطفالهن

كشفت دراسة جديدة أن النساء الحوامل المصابات بـ SARS-CoV-2 ، الفيروس المسبب لـ فيروس كورونا Covid-19، خلال الثلث الثالث من الحمل، من غير المرجح أن ينقلن العدوى إلى أطفالهن حديثي الولادة.





وتابعت الدراسة، التي مولتها معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، 127 امرأة حامل تم إدخالهن إلى مستشفيات بوسطن خلال ربيع عام 2020.





ووفقا لموقع "timesofindia"، من بين 64 امرأة حامل ثبتت إصابتهن بفيروس SARS-CoV-2، لم تظهر إصابة أي مولود جديد بالفيروس.



