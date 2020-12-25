دراسة تطمئن الحوامل.. لا ينقلن عدوى كورونا إلى أطفالهن

كشفت دراسة جديدة أن النساء الحوامل المصابات بـ SARS-CoV-2 ، الفيروس المسبب لـ فيروس كورونا Covid-19، خلال الثلث الثالث من الحمل، من غير المرجح أن ينقلن العدوى إلى أطفالهن حديثي الولادة.
وتابعت الدراسة، التي مولتها معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، 127 امرأة حامل تم إدخالهن إلى مستشفيات بوسطن خلال ربيع عام 2020.
ووفقا لموقع "timesofindia"، من بين 64 امرأة حامل ثبتت إصابتهن بفيروس SARS-CoV-2، لم تظهر إصابة أي مولود جديد بالفيروس.
وقالت ديانا بيانكي، مديرة يونيس كينيدي: "توفر هذه الدراسة بعض الطمأنينة بأن عدوى السارس- CoV-2 خلال الثلث الثالث من الحمل من غير المرجح أن تمر عبر المشيمة إلى الجنين ، ولكن يجب إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتيجة".
وأفادت الدراسة، أن النتائج التي تم الإبلاغ عنها تقتصر على النساء في الثلث الثالث من الحمل لأن البيانات الخاصة بالنساء المصابات خلال الثلث الأول والثاني من الحمل لا تزال تُجمع وتُقيَّم.
يقترح الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تساعد في تحسين رعاية النساء الحوامل المصابات بـ Covid-19 وحديثي الولادة، بالإضافة إلى توفير معلومات للمساعدة في تطوير استراتيجيات جديدة لتطعيم النساء الحوامل.