مستشفى بني سويف الجامعي تستعد لمواجهة الموجة الثانية لـ كورونا

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور عاطف مرسي عميد كليه الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفى الجامعي، حيث تفقد مدير المستشفي قسم الصدرية ورعاية الصدرية والاطمئنان على سلامة أجهزة التنفس الصناعي وصيانة الأجهزة و رفع حالة الطوارئ بالقسم استعدادا لأي ظرف طارئ.

كما تفقد رعاية الطوارئ والتجهيزات التي تتم بها واطمأن علي قرب الانتهاء من تجهيز المكان الخاص بالعلاج الاقتصادي وقد شدد على زيادة التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وعدم دخول اي مريض الى المستشفى الا اذا كان مرتديا الكمامة الخاصة به لعدم انتشار المرض.

اقرأ ايضا :

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جانبًا من فعاليات الجلسة الختامية ضمن البرنامج التدريبي للمجموعة الثانية على القيادة الفاعلة لعدد 50 سيدة من كافة الفئات،والذي ينظمه فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف بالتعاون مع المحافظة تحت عنوان"نحو قيادة نسائية فاعلة"،ويستهدف إعداد وتدريب وتأهيل القيادات النسائية على مجال العمل العام،وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام،والأستاذة نرمين محمود مقررة فرع المجلس ببني سويف وعدد من المحاضرين أكاديميين وتنفيذيين وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة.





من جانبه قام بلال حبش نائب محافظ بني سويف بالإنابة عن المحافظ"د.محمد هاني غنيم"بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية، مؤكدا أهمية الدورة التي استهدفت العديد من المحاور التي تأتي ضمن الإستراتيجية المصرية لبناء الشخصية المصرية المتكاملة،وضمن جهود الدولة التي تهدف لتمكين المرأة في شتى المجالات،من منطلق أن المرأة المصرية ركيزة رئيسية لبناء الوطن وتحقيق تقدمه وازدهاره.





شارك في البرنامج 50 سيدة بالمرحلة الثانية، التي قد سبقتها مرحلة أولى"نوفمبر الماضى" وبمشاركة 40 سيدة، حيث تمت مراعاة زيادة العدد في الدفعة الثانية وتنوع الفئات المستهدفة في مختلف التخصصات والمجالات،فضلا عن إضافة موضوعات ومحاور جديدة على برنامج التدريب،والذي يشمل التدريب المشاركات المستهدفات في مجالات التخطيط والإدارة واتخاذ القرار وقيادة فريق العمل والتواصل الفعال والسمات الشخصية وغيرها من المهارات اللازمة لإكساب المتدربات الإجادة التامة للقيادة والإدارة.