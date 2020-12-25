باي باي يا زحمة .. هتخرج من مدينة نصر للدائري في دقائق معدودة والسر في محور الوفاء والأمل

شهدت منطقة شرق محافظة القاهرة نقلة عالمية بعد تنفيذ مجموعة من مشروعات الطرق والكباري والتي حلت أزمة الاختناقات المرورية وسهلت الدخول والخروج من وإلى القاهرة والمحافظات المجاورة خاصة القليوبية ، حيث يستطيع المواطن الخروج من شرق القاهرة للطريق الدائري ومحور شبرا بنها الحر في دقائق معدودة.
ولعل أبرز ما يتم انسائه حاليا هو محور الوفاء والامل ( الضغط العالي) والمار بمنطقة عزبة الهجانة ، حيث يعد واحد من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر .
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المحور الجديد سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس.
يبدأ محور الوفاء والامل من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة أسفل خطوط الضغط العالي ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس حيث يستطيع المار الخروج من مدينة نصر للدائري في دقائق.