باي باي يا زحمة .. هتخرج من مدينة نصر للدائري في دقائق معدودة والسر في محور الوفاء والأمل

إنشاء تلك المحاور يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية والتخفيف عن المواطنين حيث سيختصر رحلة الذهاب والعودة بين مدينة نصر وطريق السويس بشكل كبير .

وبالتزامن مع ذلك تجرى أعمال الإزالة الجارية للعقارات المقامة أسفل خطوط الضغط العالي والتي تتعارض مع إقامة محور الوفاء والأمل بمنطقة عزبة الهجانة حيث سيتم ازالة ٥١٦ عقارا بإجمالي ١٤١١ أسرة تم تسكين 993 أسرة منهم حتى الآن بمساكن اهالينا ٢ بحي السلام في شقق مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات .





وبحسب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تم حتى الآن ازالة 473 منزل مقام بطريقة غير آمنه أسفل خطوط الضغط العالى والتى تمثل خطورة كبيرة على الصحة العامة .