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محافظات

باي باي يا زحمة .. هتخرج من مدينة نصر للدائري في دقائق معدودة والسر في محور الوفاء والأمل

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:55 ص
محور الوفاء والامل
محور الوفاء والامل
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عبدالعزيز جمال
شهدت منطقة شرق محافظة القاهرة  نقلة عالمية بعد تنفيذ مجموعة من مشروعات الطرق والكباري والتي حلت أزمة الاختناقات المرورية وسهلت الدخول والخروج من وإلى القاهرة والمحافظات المجاورة خاصة القليوبية ، حيث يستطيع المواطن الخروج من شرق القاهرة للطريق الدائري ومحور شبرا بنها الحر في دقائق معدودة.

ولعل أبرز ما يتم انسائه حاليا هو محور الوفاء والامل ( الضغط العالي) والمار بمنطقة عزبة الهجانة ، حيث يعد واحد من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر .

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المحور الجديد سيربط  مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس.

 يبدأ محور الوفاء والامل  من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة أسفل خطوط الضغط العالي  ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس حيث يستطيع المار الخروج من مدينة نصر للدائري في دقائق.  

إنشاء تلك المحاور يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية والتخفيف عن المواطنين حيث سيختصر رحلة الذهاب والعودة بين مدينة نصر وطريق السويس بشكل كبير .

وبالتزامن مع ذلك تجرى أعمال الإزالة الجارية للعقارات المقامة أسفل خطوط الضغط العالي والتي تتعارض مع إقامة محور الوفاء والأمل بمنطقة عزبة الهجانة حيث سيتم ازالة ٥١٦ عقارا بإجمالي ١٤١١ أسرة  تم تسكين 993 أسرة منهم حتى الآن بمساكن اهالينا ٢ بحي السلام في شقق مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات .

وبحسب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تم حتى الآن ازالة 473 منزل مقام بطريقة غير آمنه أسفل خطوط الضغط العالى والتى تمثل خطورة كبيرة على الصحة العامة .


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