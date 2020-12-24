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رياضة

مدرب دجلة عن مباراة سموحة: خسر الأفضل

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:03 م
اليوناني بابافاسيليو
اليوناني بابافاسيليو
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محمد رشاد
قال اليوناني بابافاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة عن مواجهة سموحة مساء اليوم الخميس، الذي تغلب فيه الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز": "الفريق الأفضل هو الذي خسر في لقاء اليوم".


وأضاف، في تصريحات، عبر فضائية "أون تايم سبورتس: "سيطرنا على الشوط الأول، وبعد إحراز الهدف أتيحت لنا العديد من الفرص لتسجيل الثاني، لكن لا أفهم ما الذي حدث في الشوط الثاني رغم سيطرتنا، وخطأ من هجمة مرتدة استقبل مرمانا هدفًا بسببه".

وتابع: "لا استطيع أن أوجه اللوم لأي لاعب، لأنهم أدوا ما عليهم ولعبوا بشكل جيد".

واختتم مدرب وادي دجلة: "لدي فريق متجانس وقوي لكي يحقق موسم رائع، وعلي يقين وثقة 100% في هؤلاء اللاعبين".

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة الفوز الأول له هذا الموسم في الدوري المصري الممتاز على حساب وادي دجلة فى إطار مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

وحول سموحة تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس من ثلاث مباريات بينما دجلة تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز العاشر من نفس عدد المباريات.

وافتتح وادي دجلة التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق أمير عادل "ألكسندر جاكوبسن" بعد تمريرة رائعة بالكعب.

ونجح حسام حسن في التعادل سريعا لفريق سموحة في الدقيقة 11 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

سيطر وادي دجلة على الكرة خلال الشوط الأول لكن دون تسجيل أهداف.

وهدأت المباراة في الشوط الثاني عن الأول مع محاولات دون خطورة حقيقية على المرميين.

وفي الدقيقة 82 خطف رفيق كابو هدف الفوز بعد تمريرة رائعة من محمد طلعت يسددها على يمين محمد عبد المنصف حارس مرمى دجلة.

ويلعب سموحة مباراته المقبلة أمام الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة يوم الإثنين على ملعب برج العرب.
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