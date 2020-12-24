مدرب دجلة عن مباراة سموحة: خسر الأفضل

قال اليوناني بابافاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة عن مواجهة سموحة مساء اليوم الخميس، الذي تغلب فيه الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز ": "الفريق الأفضل هو الذي خسر في لقاء اليوم".









وأضاف، في تصريحات، عبر فضائية "أون تايم سبورتس : "سيطرنا على الشوط الأول، وبعد إحراز الهدف أتيحت لنا العديد من الفرص لتسجيل الثاني، لكن لا أفهم ما الذي حدث في الشوط الثاني رغم سيطرتنا، وخطأ من هجمة مرتدة استقبل مرمانا هدفًا بسببه".





وتابع: "لا استطيع أن أوجه اللوم لأي لاعب، لأنهم أدوا ما عليهم ولعبوا بشكل جيد".





واختتم مدرب وادي دجلة: "لدي فريق متجانس وقوي لكي يحقق موسم رائع، وعلي يقين وثقة 100% في هؤلاء اللاعبين".



