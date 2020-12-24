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أصل الحكاية

قصة نجاح بيجو الفرنسية.. بدأت بصناعة القهوة لتصبح أسد السيارات

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:49 م
صدى البلد
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اماني نوار
تعتبر بيجو الفرنسية، ثاني أكبر شركة صناعة سيارات في أوروبا بعد فولكس فاجن، وموجودة في 160 دولة، ولها أكثر من 10 آلاف منفذ بيع حول العالم.


بدأت رحلة بيجو بصناعة القهوة، وتحولت مع الوقت إلى صناعة السيارات، وبدأ التحول بصنع قضبان للفساتين القماشية التي كان يشتهر بها الأوروبيون في القرن الثامن عشر، وتحولت من قضبان الفساتين لقبضان هيكل الشمسيات ثم أسلاك العجلات.


ولكن الطريف في اسم بيجو هو في الأساس اسم لمشروعات عائلة بيجو منذ بدايات القرن الـ17 ، وتحديدا عام 1810 ، وهي مشروعات كثيرة من بينها مصانع لصب الصلب ولتشفير المنشار ، وصناعة ماكينات الخياطة والأواني. 


أما شعار شركة بيجو الفرنسية للسيارات فقصته ممتعة، فهو يرمز إلى صفات بيجو الثلاث، وصلابة الأسنان ومرونة النصل مثل العمود الفقري للأسد.


وفي 1890، تطورت السيارة الأولى لتصبح بـ 4 عجلات ومحرك غير بخاري، بفضل ديملر الذي قام بإدخال العديد من الابتكارات، كمقود السرعات القابل للانزلاق، وأنظمة تعليق من 3 نقاط، إضافة إلى أول عجلة مطاطية، وحملت اسم The Type 12، ودخلت سباقات في عام 1894.


بحلول عام 1899 ارتفعت مبيعات بيجو لتصل إلى 300 وحدة، وهو رقم قوي يمثل ربع السيارات التي بيعت بفرنسا ذلك العام، وكان هذا النجاح مغريا لبيجو لتقوم بإضافة قطاع الدراجات النارية لمصنعها عام 1903.
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