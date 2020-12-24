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أخبار البلد

بعد إصابة وائل الإبراشي بـ كورونا.. حسام الدين حسين يقدم "التاسعة" مع نجوى إبراهيم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:06 م
حسام الدين حسين
حسام الدين حسين
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حمادة خطاب
ظهر المذيع الشاب حسام الدين حسين، مقدمًا لبرنامج التاسعة مساء، برفقة الإعلامية نجوى إبراهيم على  قناة مصر الأولى بدلًا من الإعلامى وائل الإبراشى بعد إصابة الإبراشى بفيروس كورونا .

أصيب الإعلامي وائل الإبراشي، بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن عاملون في برنامج "التاسعة"، على القناة الأولى، عدم ظهوره على الهواء اليوم الخميس.

أعلنت فاطمة قنديل، مدير تحرير برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إصابة الإبراشي بفيروس كورونا.

وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخميس،: "وائل الإبراشي إيجابي كورنا، ربنا يشفيك يارب وبإذن الله ترجع بألف سلامة يارب".

وكانت الإعلامية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج التاسعة، أعلنت أيضا إصابتها بفيروس كورونا أمس.
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